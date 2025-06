Esselunga, che colpaccio: il Samsung Galaxy A16 è ora super scontato

C’era una volta un giovane smartphone che si sentiva speciale. Aveva tutto: bellezza, cervello e anche una fotocamera da urlo. Ma c’era un problema! Era chiuso in una scatola, nascosto su uno scaffale, aspettando che qualcuno si accorgesse di lui. Caricato su un furgone e trasportato tra frutta, pasta e detersivi, il telefono finì sotto un’insegna luminosa. Fu allora che il Galaxy capì: Esselunga gli aveva dato la chance di brillare e chi gli passava vicino, restava incantato. A 129 euro, nessuno riusciva a resistergli. Sembra una favola no? Lo è, più o meno! Il costo però è davvero in sconto da Esselunga! Ogni favola ha però una fine e l’11 giugno, data x, è più vicino di quanto pensi.

Il prezzo è pazzesco: ecco la promo di Esselunga

Da Esselunga, fino all’11 giugno, trovi lo smartphone Samsung Galaxy A16 a soli 129 euro. Uno sconto che non si vede tutti i giorni. Il display è un generoso 6,7 pollici, perfetto per video, social e messaggi infiniti. Ha un processore Octa-Core che ti garantisce fluidità, anche con più app aperte. La RAM da 4 GB supporta tutto senza fatica. Sul retro spicca una tripla fotocamera da 50 + 5 + 2 megapixel, pronta per foto nitide in ogni condizione. Davanti, invece, una selfie cam da 13 MP ti regala scatti limpidi e sorrisi autentici. C’è anche il lettore d’impronte, comodo e sicuro. La batteria? Una 5.000 mAh che ti segue fino a sera senza l’ansia del caricatore. Le dimensioni? 16,4 x 7,9 x 0,8 cm. Sta bene in mano e ancora meglio in tasca. Da Esselunga, lo trovi tra uno scaffale e l’altro, pronto a essere tuo. Non aspettare. Questo Samsung Galaxy A16 a 129 euro non resterà lì a lungo. Lo trovi solo da Esselunga e solo fino all’11 giugno.