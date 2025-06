Redmi Note 14 è IMPERDIBILE oggi: sconto Amazon di 60 euro

Amazon garantisce un livello di risparmio davvero incredibile sull’acquisto di Redmi Note 14, uno smartphone che non va oltre la fascia intermedia della telefonia mobile, ma che allo stesso tempo è pronto per fare sentire la propria voce in un mercato sempre più ricco di elementi tra cui gli utenti possono scegliere.

Gli utenti che vogliono risparmiare il più possibile possono farlo partendo da un prodotto che ad ogni modo garantisce discrete prestazioni con processore MediaTek Helio G99 Ultra, octa-core che si ferma a 2,2GHz di frequenza di clock, oltre ad avere 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (quest’ultima espandibile con microSD fino a 1TB). Il display è un componente da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, densità di 395 ppi, un AMOLED che può raggiugere un refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass 5.

Redmi Note 14: nuovo sconto su Amazon per tutti

Redmi Note 14 è uno smartphone che difficilmente si potrebbe pensare di acquistare ad un prezzo più basso, un dispositivo che parte da un listino di 299 euro, per poi scendere di 80 euro fino a 219 euro solo in questi giorni. A questo punto entra in gioco un altro coupon che viene applicato in modo completamente automatico nel carrello, del valore di 30 euro, così da giungere ad una spesa finale da sostenere che corrisponde esattamnete a 189 euro. Aprite subito link per acquistarlo.

L’attenzione che l’azienda ha deciso di porre su questo dispositivo si sposta anche nel comparto fotografico, dove gli utenti possono trovare un sensore principale da 108 megapixel, che viene affiancato dalla presenza di un ultragrandangolare da 2 megapixel, per finire con un effetto bokeh/macro anch’esso da 2 megapixel. La risoluzione massima degli scatti è invece di 9238 x 6928 pixel.