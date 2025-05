PlayStation Plus: le nuove aggiunte “gratuite” per PS4 e PS5

Sony ha colto tutti di sorpresa anticipando l’annuncio dei giochi gratuiti di giugno per gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential. La nuova line-up mensile di titoli riscattabili sarà disponibile ufficialmente da martedì 3 giugno, con un’eccezione importante. Il titolo Destiny 2: La Forma Ultima sarà accessibile già da domani, mercoledì 28 maggio. I giochi selezionati per il mese spaziano tra generi molto diversi. Offrendo un ventaglio ampio di esperienze. Il primo titolo che attira l’attenzione è NBA 2K25. Non si tratta semplicemente di un aggiornamento, ma di un progetto ambizioso che punta a ridefinire il concetto di realismo nel mondo del basket virtuale. Grazie alla tecnologia Pro Play, il gioco riesce a trasformare le azioni reali dei giocatori NBA in movimenti digitali fedeli. Sono presenti le modalità classiche come La Mia Carriera e MyTeam.

PlayStation Plus: ulteriori titoli in arrivo

Accanto al mondo dello sport c’è Alone in the Dark, remake dell’iconico survival horror del 1992. Il gioco racconta la storia di Emily Hartwood e del detective Edward Carnby, impegnati a esplorare il misterioso manicomio di Derceto alla ricerca dello zio scomparso di Emily. La visuale in terza persona, che sostituisce le inquadrature fisse dell’originale, contribuisce a modernizzare il gameplay senza tradirne l’essenza.

In arrivo su PlayStation Plus c’è anche Bomb Rush Cyberfunk, un action dal forte impatto visivo grazie alla grafica in cel shading. Ambientato in una città futuristica chiamata New Amsterdam, il gioco segue le gesta di Red, artista di strada con boostpack e bombolette spray. Obiettivo? Lasciare il segno tra i muri della città, affrontando altre crew a colpi di graffiti e acrobazie. Mentre la polizia cerca di bloccare i loro slanci creativi.

A chiudere il pacchetto c’è Destiny 2: La Forma Ultima, la più recente e importante espansione dell’MMO di Bungie. Si tratta del capitolo conclusivo dell’epica saga cominciata con il primo Destiny, un punto di arrivo narrativo che vede i Guardiani impegnati nello scontro finale contro il Testimone, entità oscura decisa a piegare il Viaggiatore. Suddetti giochi saranno disponibili fino al 30 giugno. Offrendo agli utenti PlayStation la possibilità di ampliare la propria libreria digitale.