ChatGPT: trucchi per sfruttarlo al meglio

Utilizzate quotidianamente ChatGPT ma a volte vi capita di non riuscire a ottenere realmente ciò che pensavate? Nonostante lo sviluppo della tecnologia abbia portato a proporre sistemi innovativi basati su algoritmi intelligenti, l’utente non deve dimenticare che il dialogo viene effettuato sempre con un chat bot.

Cosa significa tutto ciò? Nel momento in cui l’utente decide di chiedere aiuto all’intelligenza artificiale e, in questo caso, a ChatGPT deve ricordare di effettuare richieste chiare. Le domande che vengono dunque poste devono essere sempre ben formulate, ma non solo. Scopriamo dunque in questo nuovo articolo alcuni consigli da seguire per poter utilizzare al meglio questo innovativo strumento.

ChatGPT: come usarlo al meglio

Molte volte vi sembra di ricevere da ChatGPT risposte generiche o poco chiare che vi portano a dover richiedere di effettuare delle modifiche? Ciò probabilmente è una conseguenza di prompt poco chiari o non contestualizzati. Formulare un prompt ottimale avrà come conseguenza un risultato di qualità e più chiaro.

Per creare dei prompt efficaci, dunque, bisogna innanzitutto fornire maggiori dettagli possibili, in modo tale da essere specifici. Non bisogna infatti mai dimenticare che ChatGPT ha un limite di parole da poter generare.

Siete curiosi di conoscere altri trucchi per ottenere i risultati migliori? Tra i tanti consigli che un utente dovrebbe seguire per riuscire a sfruttare al meglio uno strumento come ChatGPT vi è anche il rispetto di un tono adeguato e contestualizzato. Solamente in questo modo l’AI sarà in grado di generare un testo ottimale per il progetto che si necessita. Questo aspetto, infatti, rientra nelle funzioni che consentono di “personalizzare” una richiesta, seguendo un tono, un contesto e uno stile adeguati. L’utente può dunque attivare la funzione dedicata alle istruzioni personalizzate direttamente dalle impostazioni o preferenze.

Oltre a questo semplice trucco, è anche possibile affidarsi al cosiddetto Chain of Thought Prompting. Quest’ultimo consente infatti di ottenere risposte dettagliate e coerenti fornendo una serie di sotto prompt anziché domande complesse.