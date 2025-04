Twitch: il gioco più streammato è vecchio di dieci anni

Quando si parla di videogiochi e di fruizione di contenuti multimediali, ovviamente non può Non venire in mente il nome di Twitch, la nota piattaforma di streaming di contenuti di proprietà di Amazon è la più famosa e utilizzata in tutto il mondo dal momento che annovera una community davvero vasta e che permette di lizzare videogiochi di ogni tipo senza pagare nessun costo aggiuntivo.

Ovviamente la piattaforma ogni anno raccoglie i dati legati allo streaming, in modo da analizzare il traffico che c’è stato nel corso dei mesi e come di consueto tale pratica è stata attuata anche per il 2024 che ha visto dominare le classifiche da un titolo vecchio ormai di oltre 10 anni, scopiamo insieme qual è il titolo in questione.

GTA V continua a dominare

Nonostante abbia più di 10 anni e abbia attraversato ben tre generazioni di console, il titolo più streammato e Guardato su Twitch risulta essere proprio GTA cinque, il titolo in questione ha infatti totalizzato la bellezza di 25,8 milioni di ore di streaming da parte dei broadcaster e accumulato più di 1,4 miliardi di ore di visualizzazione, confermando una popolarità che sembra non conoscere flessioni.

Si tratta di un dato decisamente interessante e che mostra come l’attenzione della community verso il titolo non decresce e anzi rimane costante nel corso del tempo, il merito va sicuramente anche alla società che si sta occupando della produzione del sequel che con il rilascio del primo trailer ha portato ad una Vera e propria vampata di entusiasmo che ha contribuito a mantenere alti i livelli di interesse, per quanto riguarda invece le ore di visualizzazione seguono al secondo posto League of Legends con 1,19 miliardi di ore e Valorant con 804 milioni di ore.

C’è poco da aggiungere, il terreno per l’arrivo del sequel è decisamente fertile dal momento che l’entusiasmo della community è più alto che mai.