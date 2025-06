Optima Mobile, offerta FAVOLOSA fino al 6 giugno

Per ancora pochi giorni l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha deciso di far felici gli utenti, riproponendo una delle sue offerte più convenienti. Si tratta in particolare dell’offerta mobile nota con il nome di Optima Super Mobile Smart +20 Giga. Quest’ultima sarà nuovamente a disposizione degli utenti per altri due giorni, ovvero fino alla giornata del prossimo 6 giugno 2025. Vediamo qui di seguito cosa include.

Optima Mobile fa ritornare una delle sue offerte a basso costo fino al 6 giugno 2025

Optima Super Mobile Smart +20 Giga è una delle offerte di rete mobile più convenienti dell’operatore telefonico virtuale e ora tornata a disposizione degli utenti. Come già accennato in apertura, però, questa offerta è ritornata soltanto per pochi giorni. Come riportato ufficialmente, infatti, l’offerta di Optima Mobile sarà disponibile all’attivazione soltanto fino alla giornata del prossimo 6 giugno 2025.

Gli utenti si troveranno però di fronte ad un’offerta di rete mobile estremamente interessante e dal basso costo per il rinnovo. La spesa da sostenere sarà infatti pari a soli 4,95 euro al mese. Potranno attivarla, in particolare, tutti i nuovi clienti dell’operatore che decideranno di attivare una nuova sim online sul sito ufficiale di Optima Mobile.

L’offerta in questione arriva ad includere un enorme bundle di giga per navigare. Optima Super Mobile Smart +20 Giga

Include infatti ogni mese fino a ben 120 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Si tratta sostanzialmente di 20 GB di traffico dati in più rispetto a quelli previsti da un’altra offerta dell’operatore. Ci stiamo riferendo all’offerta Optima Super Mobile Smart. Quest’ultima è disponibile all’attivazione nei negozi autorizzati ed include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati.

Ritornando all’offerta nuovamente disponibile sul sito, il suo bundle include poi fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.