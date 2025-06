Telegram si rinnova così: foto top, chat segrete e sondaggi

Telegram sorprende con messaggi diretti ai canali, creando una connessione reale tra pubblico e creatori. Un gesto che cambia il rapporto con chi scrive e chi legge. Senza numeri di telefono e senza esporre la propria identità. Gli amministratori possono decidere chi può scrivere, persino stabilendo un prezzo per ogni messaggio ricevuto, non tanto per il profitto, ma per alzare qualità della chat. I messaggi degli iscritti vivono ora in una sezione separata, pensata per dare spazio a richieste autentiche.

Audio tagliati al volo, foto HD e tanto altro presto su Telegram

I messaggi vocali ora si registrano, si ritagliano, si riprendono. Un errore a metà? Nessun problema. Basta spostare i marcatori e salvare solo ciò che conta. La funzione pausa fa il resto, unita alla possibilità di aggiungere sezioni registrate in momenti diversi. Telegram permette di narrare senza fretta, senza interruzioni né rifacimenti. La gestione dei gruppi fa anch’essa un salto in avanti. I topic diventano schede visive, leggibili, ordinate. Due viste, una compatta e una laterale, si adattano ai diversi ritmi delle community. Cambiare discussione richiederà appena un tocco. La fatica di cercare tra mille messaggi? Sparita. Sulle foto, ci sarà molto più equilibrio. La nuova modalità “Alta Definizione” promette qualità quattro volte superiore al formato leggero, ma con peso sotto i 0,5 MB. Non servono più file originali per un bel ritratto o un paesaggio perfetto.

Su iOS cambia tutto: le storie Telegram si popolano direttamente dal rullino. Un gesto e si apre l’editor con adesivi e scritte. L’integrazione con il menu di condivisione nativo rende poi il flusso istantaneo, diretto, creativo. Poi ci sono i sondaggi, da sempre usati ovunque. Ora diventano più ricchi, con fino a 12 opzioni. Ideali per discutere, pianificare, votare. Salvabili tra i propri messaggi, sono pronti per essere ripresi, analizzati, riusati. Non solo strumenti di decisione, ma veri archivi interattivi per idee che durano. Telegram continua a migliorare, cercando di battere Whatsapp e i suoi competitor. Chi può immaginare cosa arriverà dopo?