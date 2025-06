Switch 2: come effettuare il backup degli screenshot nel cloud

Nintendo, a pochi giorni dal debutto della tanto attesa Switch 2, ha deciso di rinnovare la sua applicazione mobile dedicata all’ecosistema Switch Online. Quest’ultima è stato ribattezzata semplicemente “Nintendo Switch App”. L’obiettivo di tale rebranding è duplice. Da un lato, facilitare l’integrazione con la nuova console; dall’altro, introdurre una serie di funzionalità inedite per migliorare l’esperienza degli utenti. La novità più rilevante riguarda la gestione di screenshot e video catturati sulla console.

Con la Nintendo Switch App aggiornata, verrà predisposto un album ad hoc per Switch 2. All’interno del quale comparirà un’opzione denominata “Carica su dispositivo smart”. Grazie a tale feature, sarà possibile trasferire manualmente le proprie immagini e clip su smartphone o tablet. Ciò senza dover ricorrere ai metodi precedenti, spesso laboriosi. Ma non finisce qui. Per chi desidera un processo ancora più automatico, è stata pensata una funzionalità di upload in background che rileverà fino a cento file multimediali più recenti presenti sulla console e li trasferirà direttamente nel cloud.

Nintendo Switch 2: novità introdotte per gli screenshot

Il meccanismo di archiviazione prevede che i contenuti rimangano memorizzati sui server Nintendo fino a un massimo di 30 giorni. In tale arco temporale, l’utente potrà scegliere di scaricarli sul rullino fotografico del proprio dispositivo per conservarli indefinitamente. Se si supera il limite di centinaio di file, il sistema provvederà in autonomia a sovrascrivere i file più datati. Garantendo così spazio per quelli più recenti. Una notizia importante è che l’upload dei file multimediali non richiede alcun abbonamento attivo a Nintendo Switch Online. Sarà una feature completamente accessibile senza costi aggiuntivi.

Inoltre, fra le altre novità introdotte, la nuova app notificherà tempestivamente l’arrivo di eventuali inviti a partecipare a conversazioni vocali di GameChat. Rendendo più immediato il coordinamento con gli amici durante le sessioni di gioco online. Non potevano mancare, poi, alcune funzionalità esclusive per alcuni titoli. In particolare, per le versioni di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom su Switch 2, verranno attivate delle “Note di Zelda”. Quest’ultime offriranno obiettivi a schermo, indicazioni vocali per esplorare zone segnalate sulle mappe e altri ricordi riguardanti la principessa. Tali feature saranno già operative al lancio dei giochi.

Infine, l’aggiornamento ha coinvolto anche Nintendo Today!, la sezione dell’app dedicata alle notizie e agli annunci ufficiali. D’ora in poi sarà possibile collegare un calendario esterno per visualizzare direttamente sul proprio smartphone le date dei prossimi Nintendo Direct e le uscite dei titoli più attesi. Inoltre, è stato aggiunto un sistema di preferiti per salvare articoli, trailer o comunicati stampa, e dei filtri che permettono di selezionare rapidamente i contenuti di interesse.