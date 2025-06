WhatsApp: questo messaggio ruba i risparmi

Quando utilizzate WhatsApp, purtroppo d’ora in avanti dovrete prestare attenzione ad un pericolo in più, sembra infatti che soprattutto in Italia una nuova truffa sia entrata in circolazione per colpire gli utenti meno esperti e soprattutto poco capaci di riconoscere questa tipologia di pericolo che richiede sicuramente un occhio allenato e consapevole dei rischi che circolano sul web.

Da diverso tempo, i truffatori hanno iniziato ad utilizzare WhatsApp come mezzo per entrare in comunicazione con le loro vittime, ciò deriva dal fatto che la nota piattaforma di messaggistica gli consente di entrare in contatto con una fetta di persone davvero molto più ampia rispetto al passato e ovviamente ciò aumenta le probabilità di successo dei tentativi di truffa, come se non bastasse Canova Truffa entrata in circolazione proprio qui in Italia utilizza le videochiamate disponibili nell’applicazione aumentando il rischio per la vittima che non avrà più nessuna possibilità di rimediare una volta caduta nel tranello.

Scopriamo insieme come funziona in modo da difenderci efficacemente e soprattutto senza dubbi.

Truffa svuota conto corrente

La nuova truffa è entrata in circolazione qui in Italia ribadisce perfettamente quanto descritto sopra, truffatori contattano la vittima con un messaggio su WhatsApp spacciandosi per la sua banca, avvisano il malcapitato della necessità di contattare quest’ultimo tramite video chiamata a per poter recapitare una comunicazione davvero molto urgente, una volta convinta la vittima ad avviare la video chiamata la convinceranno poi ad attivare la condivisione schermo per poi farle effettuare il login all’interno della propria piattaforma personale Internet banking, tutto ciò consentirà ai truffatori di copiare le credenziali di accesso per poi utilizzarle in autonomia per svuotare il suo conto in banca, se doveste essere contattati nella stessa maniera non esitate a non rispondere senza mezzi termini, potrebbe salvare il vostro conto corrente da una violazione fatale.