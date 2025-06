Robot per il corpo di sicurezza: ecco la novità a Singapore

Il settore della robotica si sta evolvendo a vista d’occhio. A tal proposito, a Singapore è stata introdotta una novità interessante che coinvolge l’ambito dell’emergenza e della sicurezza. Qui dei robot dotati di intelligenza artificiale affiancheranno i soccorritori umani, affrontando compiti ad alto rischio entro il 2027. La Home Team Science and Technology Agency (HTX) ha immaginato un sistema di dispositivi umanoidi in grado di intervenire in situazioni critiche. Quest’ultimi saranno inizialmente comandati a distanza e, in un secondo momento, saranno sempre più autonomi grazie a sofisticati algoritmi di machine learning.

Nuovi robot per la sicurezza in arrivo a Singapore

Durante la fiera AI TechXplore, del 26 maggio, HTX ha svelato quattro prototipi inediti. Si tratta di tre robot alti circa 1,7 metri, concepiti per operare in scenari Open Space. Insieme, ad una versione più piccola, con altezza ridotta a 1,2 metri. Per pilotare tale unità più compatta, gli ingegneri HTX hanno creato un esoscheletro indossabile che replica in tempo reale tutti i movimenti di chi lo indossa. Il conduttore, inoltre, si avvale di un visore in realtà virtuale collegato alle videocamere installate sul robot. In tal modo, anche operazioni di grande precisione, diventano fattibili da remoto. Garantendo la sicurezza del personale umano.

Allo stesso tempo, è stato annunciato un investimento complessivo di 100 milioni di euro per la realizzazione del Home Team Humanoid Robotics Centre. Si tratta del primo hub al mondo dedicato alla ricerca e allo sviluppo di robot umanoidi per la sicurezza pubblica. Il centro ospiterà laboratori per la raccolta di dati sul campo, sale per l’addestramento di intelligenze artificiali e infrastrutture hardware ad alte prestazioni. Uno dei pilastri di tale ecosistema è Phoenix, un large language model sviluppato internamente da HTX e tarato sulle specifiche esigenze operative e linguistiche di Singapore. In un arco temporale di due anni, l’obiettivo dichiarato è rendere i robot umanoidi capaci di operare in totale autonomia.