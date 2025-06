Samsung

Samsung continua a perfezionare la sua interfaccia grafica One UI, arrivata ora alla versione 8, con novità significative che interessano la gestione delle app, la ricerca e l’organizzazione dei contenuti. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’efficienza e l’intuitività dell’interazione quotidiana, in particolare attraverso nuove opzioni di filtraggio, rinnovate funzioni di ricerca e un cassetto app completamente rivisto.

Nuovi filtri intelligenti nel drawer delle app

Con One UI 8, Samsung introduce una gestione più raffinata delle app installate. Il cassetto delle applicazioni (app drawer) ora include filtri predefiniti che permettono di visualizzare solo le app di un determinato tipo. Gli utenti possono ad esempio selezionare “app recenti”, “app aggiornate”, “app di sistema” o “app scaricate”, per restringere rapidamente il campo visivo alle applicazioni di interesse. Questa soluzione punta a rendere più immediata la navigazione in ambienti con molte app installate, soprattutto su dispositivi Galaxy con schermi ampi o in modalità DeX.

Una delle funzioni maggiormente ottimizzate in One UI 8 è la barra di ricerca universale, che diventa ancora più contestuale e integrata. In precedenza, la ricerca tramite drawer si limitava ai nomi delle app; ora, invece, è in grado di interrogare più ambiti contemporaneamente, compresi file, contatti, impostazioni e contenuti web. La barra utilizza anche suggerimenti predittivi, imparando dalle abitudini dell’utente per restituire risultati sempre più pertinenti. Questo consente una navigazione più fluida e centralizzata, riducendo il numero di passaggi necessari per accedere ai contenuti desiderati.

Un’altra novità rilevante è l’estensione delle opzioni legate all’archiviazione delle app. Con One UI 8, Samsung consente agli utenti di spostare le app non utilizzate in un’area di archivio intelligente, che non solo libera spazio sulla schermata principale, ma riduce anche il consumo di risorse. Le app archiviate non vengono disinstallate, ma semplicemente rimosse dall’elenco attivo e restano disponibili in una sezione dedicata, da cui possono essere ripristinate rapidamente. Questo strumento si rivela utile soprattutto per i dispositivi con storage limitato, ma anche per chi desidera mantenere ordinato il proprio launcher.

La struttura generale del drawer viene aggiornata con un design più lineare, che favorisce la leggibilità e la navigazione. Le app possono ora essere ordinate manualmente, oppure lasciate alla disposizione automatica alfabetica, con la possibilità di nascondere app o creare etichette personalizzate per sezioni specifiche. Il drawer supporta anche icone adattive, coerenti con il tema dinamico di sistema, migliorando la coesione estetica. In combinazione con i nuovi filtri, questa organizzazione modulare consente agli utenti di configurare un ambiente più pulito e funzionale, in base alle proprie esigenze.