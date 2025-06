Perplexity Labs, la nuova piattaforma basata sull’AI

La tecnologia ha fatto passi avanti considerevolmente importanti, tanto da mettere a disposizione degli utenti strumenti e soluzioni che sono in grado di ottimizzare lavori che fino a qualche tempo fa richiedevano tempo e attenzione. Pensiamo alla creazione di progetti, testi, immagini, ricerche e tanto altro. Tutti compiti che per essere svolti necessitano di ore di lavoro, ma che oggi possono essere portati a termine in soli pochi secondi grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Al fine di andare sempre più incontro alle esigenze degli utenti, le aziende lanciano continuamente nuovi strumenti basati sull’AI. Tra questi, spicca proprio Perplexity Labs una nuova funzionalità lanciata dall’azienda per consentire di generare in automatico progetti anche complessi.

Se non ne avete mai sentito parlare, è giunto il momento di saperne di più e proprio per questo motivo abbiamo deciso di parlarne per spiegare alcune delle principali funzioni che contraddistinguono Labs e alcune differenze con altri strumenti basati sugli algoritmi intelligenti.

Perplexity Labs: i dettagli di questa soluzione AI

Se l’AI è entrata a far parte della vostra quotidianità e siete soddisfatti dei risultati che è sempre in grado di offrirvi, potreste rimanere anche stupiti da Perplexity Labs e dalle sue funzionalità. E’ bene sapere che questa nuova soluzione è stata lanciata dall’azienda per gli utenti che decidono di sottoscrivere l‘abbonamento Pro del programma.

Con tale funzione, dunque, la piattaforma diventa ancora più efficiente offrendo agli utenti l’opportunità di creare in pochi minuti contenuti che includono progetti complessi come fogli di calcolo, ma non solo. Perplexity Lab è anche in grado di aiutare l’utente a creare semplici applicazioni web. A differenza di altre soluzioni, Labs impiega tempi più lunghi, facendo riferimento anche ad altri sistemi per la generazione avanzata di file.

Gli utenti che vogliono accedere a questo innovativo strumento possono farlo sia accedendo tramite web che iOS e Android. Secondo quanto annunciato, le versioni per Mac e Windows arriveranno nei prossimi mesi per offrire un’esperienza d’uso ottimizzata.