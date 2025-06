OPPO Find N5 Flip

Sono emerse le prime immagini render del futuro pieghevole OPPO Find N5 Flip, che mostrano un design aggiornato con fotocamere Hasselblad e un display esterno più grande. Il dispositivo, che succederà al Find N3 Flip (in alcuni mercati è stato commercializzato come N2 Flip), potrebbe arrivare entro la seconda metà del 2025.

Cover display ampliato e design raffinato

I render, diffusi da fonti attendibili, mostrano un cover display verticale decisamente più ampio rispetto al modello attuale. Lo schermo secondario si sviluppa in verticale, accompagnato da una doppia fotocamera collocata a fianco. Questo nuovo approccio dovrebbe migliorare la leggibilità delle notifiche e rendere l’interazione più naturale, pur mantenendo la compattezza del formato flip.

Sul retro del dispositivo compare il logo Hasselblad, segno della collaborazione continua tra il brand svedese e OPPO. Le due fotocamere principali sono affiancate da un flash LED posto centralmente. Anche se le specifiche tecniche complete non sono ancora note, è probabile che venga mantenuto un sensore principale da 50 MP con supporto per elaborazione avanzata delle immagini.

A differenza del precedente Find N3 Flip, il nuovo modello abbandona il modulo fotografico circolare, preferendo una disposizione più snella e lineare. Questa scelta contribuisce a un design più moderno e razionale, oltre a ottimizzare lo spazio interno del dispositivo. La simmetria della scocca richiusa sembra più armoniosa rispetto ai predecessori.

Il display di copertura ampliato dovrebbe offrire più funzioni interattive, tra cui widget personalizzabili, risposte rapide ai messaggi e controllo della musica. Alcuni rumors ipotizzano anche una possibile integrazione AI, utile per la gestione smart delle notifiche e per suggerimenti contestuali. L’obiettivo di OPPO è trasformare lo schermo secondario in un vero e proprio strumento di produttività rapida.

OPPO non ha ancora confermato ufficialmente l’arrivo del Find N5 Flip. Tuttavia, la frequenza di aggiornamento della serie lascia presagire una possibile presentazione entro la fine del 2025, forse in concomitanza con il Find N5 Fold. Il numero di modello non è stato ancora assegnato, ma la presenza dei render fa supporre che il progetto sia già in fase avanzata di sviluppo.

Con l’evoluzione del Find N5 Flip, OPPO si conferma tra i produttori più attivi nel settore dei foldable a conchiglia. Il precedente Find N3 Flip aveva introdotto il triplo modulo fotografico, mentre questa nuova generazione sembra puntare su un miglioramento dell’usabilità quotidiana e sull’integrazione di funzioni evolute nel display esterno. La collaborazione con Hasselblad resta un punto chiave della strategia fotografica.