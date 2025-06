Nothing Phone

Il nuovo Nothing Phone (3) si avvicina al lancio, e le prime indiscrezioni sullo smartphone emergono con un tempismo che lascia intendere un annuncio ufficiale imminente. Il CEO Carl Pei ha condiviso un’anteprima del dispositivo tramite i canali social ufficiali, mostrando quello che sembra essere un prototipo quasi definitivo. Anche se molti dettagli restano da chiarire, l’immagine suggerisce un’evoluzione in continuità con la filosofia di design che ha contraddistinto i modelli precedenti.

Prime immagini, design trasparente e tasti programmabili

La prima immagine del Nothing Phone (3) pubblicata da Pei mostra la parte posteriore dello smartphone, che riprende l’estetica iconica a base trasparente, con il sistema a LED noto come Glyph Interface. La disposizione dei LED sembra essere stata leggermente rivista rispetto al Nothing Phone (2), ma mantiene la coerenza visiva con gli altri dispositivi del brand. Anche il frame laterale presenta una novità interessante: la presenza di tasti fisici programmabili, che potrebbero essere utilizzati per scorciatoie rapide o funzionalità personalizzabili.

L’interfaccia Glyph continua a essere uno degli elementi distintivi dell’offerta Nothing. I LED posteriori vengono usati per notifiche luminose, timer, avvisi di chiamata e progressi di ricarica. La nuova disposizione dei segmenti suggerisce che il brand voglia ampliare ulteriormente le potenzialità di questa interfaccia, rendendola più utile anche in contesti lavorativi o creativi. L’interfaccia potrebbe integrare nuovi modelli animati e una maggiore integrazione con le app, rendendo il Nothing Phone (3) uno smartphone sempre più unico sul mercato.

Sul piano tecnico, non sono ancora disponibili conferme ufficiali riguardo a processore, display o comparto fotografico. Tuttavia, alcune ipotesi possono essere formulate sulla base delle strategie adottate con i modelli precedenti. È possibile che Nothing scelga un chip Qualcomm di fascia medio-alta, come lo Snapdragon 7+ Gen 3, per mantenere un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo. Allo stesso tempo, ci si attende un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate elevato, verosimilmente a 120 Hz, e un sistema operativo basato su Nothing OS 3.0, anch’esso atteso al debutto.

Uscita prevista: luglio 2025?

Secondo quanto riportato, il lancio del Nothing Phone (3) sarebbe previsto per luglio 2025, anche se la data precisa non è ancora stata comunicata. La pubblicazione delle prime immagini, tuttavia, lascia intendere che la produzione sia già in una fase avanzata. Questo indizio, unito alla cadenza annuale mantenuta da Nothing per i lanci precedenti, rende luglio un’ipotesi credibile per la presentazione ufficiale. In tal caso, la commercializzazione potrebbe partire a ridosso dell’estate, in linea con le tempistiche del Phone (2) nel 2024.