Google Foto si rinnova: la ricerca ora è in grado di trovare anche il testo nelle immagini

Google Foto continua ad evolversi e questa volta introduce una funzione che rende la ricerca più potente e precisa. Dopo aver integrato l’AI generativa con Ask Photos, che sfrutta Gemini per trovare contenuti specifici nella libreria, ora l’app è in grado di identificare e restituire risultati basati sul testo contenuto nelle immagini.

L’annuncio è arrivato tramite il forum ufficiale della Google Photos Help Community, dove è stata descritta nel dettaglio la nuova funzione. Oltre a mostrare i consueti risultati visivi, la ricerca evidenzia anche immagini contenenti parole chiave scritte all’interno delle foto oppure nei dati associati, come nome del file, modello della fotocamera o didascalie.

Ricerca testuale avanzata con le virgolette

La novità principale riguarda l’uso delle virgolette nella ricerca. Inserendo una parola o una frase tra virgolette, l’app restituirà solo le foto che contengono esattamente quel testo. Una funzione utile per filtrare in modo selettivo grandi volumi di immagini, soprattutto se si cercano documenti fotografati, schermate, o etichette visibili negli scatti.

In realtà, la possibilità di cercare per testo nei metadati era già disponibile, ma ora è stata raffinata grazie a questo filtro avanzato. Il sistema combina quindi riconoscimento ottico del testo (OCR) e metadati per offrire una risposta più completa e contestualizzata.

Disponibilità immediata

Secondo quanto riportato, la funzionalità risulta già disponibile per molti utenti e Google non ha comunicato una finestra di rollout specifica. Questo fa pensare che il rilascio sia già su larga scala, senza bisogno di aggiornamenti manuali.

L’introduzione di questa funzione si inserisce in una serie di miglioramenti volti a rendere più efficiente l’organizzazione delle foto, in particolare in un periodo in cui le librerie digitali sono sempre più vaste. Si attende ancora, invece, la distribuzione di un’altra novità in fase di test da mesi: la nuova posizione della barra di ricerca, più bassa nell’interfaccia, pensata per facilitarne l’accesso su smartphone.