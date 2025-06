Huawei Pura 80, ufficiale la data di presentazione: arrivano l’11 giugno

C’era tanta attesa per conoscere quando sarebbero arrivati i nuovi dispositivi appartenenti alla nuova gamma di smartphone che Huawei aveva in serbo per il suo pubblico. Ora è ufficiale: la line-up Huawei Pura 80 arriverà ufficialmente l’11 giugno prossimo, con la presentazione che si terrà alle ore 8:30 in Italia. verrà svelata ufficialmente il prossimo 11 giugno, durante un evento fissato alle 14:30 ora locale (le 8:30 in Italia). Saranno quattro i modelli che il colosso orientale presenterà al pubblico.

Le novità saranno diverse ma ci sarà un aspetto che non cambierà: Huawei Pura 80 Pro+ non arriverà sul mercato Europeo, esattamente come nel caso del suo predecessore Pura 70 Pro+. Oltre agli smartphone, Huawei dovrebbe presentare anche altri dispositivi ma ora si sa poco quanto nulla a riguardo.

Pura 80 Ultra: sensori da 50 MP e tecnologie all’avanguardia

Il modello Ultra sarà con ogni probabilità il punto di riferimento della serie, con una tripla fotocamera posteriore da 50 MP, che include:

sensore principale da 1 pollice con apertura variabile;

teleobiettivo periscopico con doppia lunghezza focale e sensore da 1/1,3″ ;

ultra grandangolare che, secondo alcune fonti, potrebbe scendere a 40 MP.

Sulla variante Pro dovrebbe invece debuttare l’inedito SmartSens SC5A0CS, un sensore proprietario da 1″ con matrice RYYB (rosso-giallo-giallo-blu), già ipotizzato anche per il modello Ultra. A bordo di tutti i dispositivi della serie è atteso il chipset Kirin 9020, accompagnato da funzionalità di intelligenza artificiale e dal sistema operativo HarmonyOS 5.

Commercializzazione prevista da luglio

Secondo fonti asiatiche, i nuovi Pura 80 dovrebbero arrivare sul mercato non prima di luglio, segnando quindi un lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia seguita lo scorso anno. La conferma ufficiale delle tempistiche sarà fornita durante l’evento di lancio.

In attesa di conoscere la scheda tecnica completa, i primi dettagli suggeriscono una continuità rispetto alla generazione precedente, con particolare attenzione al comparto fotografico, sempre più al centro dell’identità dei top di gamma Huawei.