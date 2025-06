Huawei Pura 80, la serie rivoluzionerà la fotografia mobile

Huawei ha confermato la data di lancio per la serie Huawei Pura 80 e una nuova gamma di dispositivi smart. L’appuntamento è fissato per l’11 giugno in Cina e il tema dell’evento sarà “See beyond with foresight“.

A giudicare dalle prime immagini pubblicitarie pubblicate, l’azienda cinese sembra intenzionata a sviluppare ulteriormente il tema delle fotografie mobili attraverso le tecnologie avanzate. Infatti, il teaser di annuncio è caratterizzato proprio da due lenti fotografiche, confermando questa teoria.

Tali lenti sono di forma ovale e gli analisti ritengono che questo potrebbe essere un indizio sulla dotazione hardware della famiglia Piura 80. Questa forma, infatti, lascia intendere che Huawei possa utilizzare due teleobiettivi periscopici che, in azione combinata, potrebbe portare ad uno zoom dual-periscopico.

Le prime indiscrezioni lasciano intendere che la serie Huawei Pura 80 sarà rivoluzionaria per quanto riguarda la fotografia mobile e stabilità nuovi standard qualitativi

Huawei aveva già provato questo approccio con il P40 Pro+ ma, con l’evoluzione della tecnologia fotografica mobile, il risultato attuale sarà nettamente migliore. Non è chiaro se la configurazione dual-periscopica sarà disponibile su tutti i modelli o se la feature sarà riservata al modello Ultra.

In ogni caso, gli esperti si aspettano sul Huawei Pura 80 Ultra la presenza del sensore sensore LOFIC CMOS personalizzato da 1 pollice. L’ottica sarà sviluppata da SmartSens e caratterizzata dal numero di modello SC5A0CS.

Il vantaggio di questa soluzione sta nella disposizione dei pixel che utilizzerà la suddivisione RYYB tipica di Huawei. Tale suddivisione consente di massimizzare le fotografie effettuate in condizione di scarsa illuminazione, migliorando nettamente gli scatti in notturna.

Il device, inoltre, potrà contare sulla tecnologia LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) per migliorare la gamma dinamica e le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione a livello hardware. Le novità consentiranno a Huawei di fare un enorme salto in avanti nell’imaging mobile, garantendo scatti con una qualità eccezionale mai vista prima d’ora.