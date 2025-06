Amazon STREPITOSO: LG OLED evo G5 in MEGA OFFERTA ad un PREZZO TOP

Scoprite un nuovo modo di vivere film e giochi con LG OLED evo AI G5 disponibile oggi su Amazon. Questo televisore non è solo bello da vedere, ma è anche intelligente, veloce e ottimizzato per ogni contenuto. Il suo design elegante si adatta a qualsiasi ambiente e trasforma il salotto in un vero centro multimediale. E c’è un plus: è anche perfetto per chi ama il gaming. Navigare tra film, serie e giochi con questo modello è semplice e divertente. Il sistema operativo aggiornato, il telecomando smart e la voce riconosciuta rendono tutto più fluido. Non dovrete più cercare ore: l’AI capisce quello che vi piace e ve lo propone subito. Amazon oggi lo propone con un’offerta difficile da ignorare. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate senza interessi, un’ottima notizia per chi vuole il meglio subito. Voi dovete solo rilassarvi sul divano! Al resto pensa l’intelligenza artificiale. Anche gli appassionati di tecnologia noteranno i dettagli di questo modello 2025.

Cinema e gaming al massimo: la tv dei sogni è solo Amazon

Al centro del nuovo LG OLED evo AI G5, scontato ora su Amazon, c’è il processore a11 Gen2 con AI. Analizza ogni pixel e ottimizza l’immagine in tempo reale. La tecnologia Brightness Booster Ultimate migliora la luminosità fino a tre volte rispetto ai modelli precedenti. I neri restano profondi anche in stanze luminose. La fedeltà cromatica al 100% e il volume colore completo offrono un impatto visivo straordinario. I contenuti 4K diventano vivi, nitidi e coinvolgenti. Il supporto Dolby Vision e Dolby Atmos porta a casa l’effetto cinema, sia per audio che per video.

Chi gioca troverà nel G5 una TV perfetta. Con VRR, GSYNC, FreeSync e input lag ridotto, il gameplay è sempre eccezionale e le 4 porte HDMI supportano 4K a 165Hz, perfetto anche per titoli competitivi. E grazie a Xbox Cloud Gaming, si gioca direttamente online senza console. Amazon propone oggi il modello a 1.869€ anziché 2.299€, con possibilità di pagamento in 5 rate da 373,80€. Un’occasione da cogliere subito correndo qui su questo link e mettendo la TV nel carrello!