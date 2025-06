Google Messaggi: riconoscere subito i contatti con RCS attivo

Google sta testando una nuova funzione per la sua app Messaggi che rende immediatamente visibile chi tra i propri contatti usa il protocollo RCS. Ossia la messaggistica “arricchita”. Al momento, la versione beta di Google Messaggi mostra un cambiamento sostanziale. La schermata “Nuova conversazione” viene sostituita da “Nuova chat”, titolo più adatto per evidenziare le differenze tra i contatti con RCS attivo e quelli senza. In questa schermata aggiornata, accanto ai nomi degli utenti che usano RCS compare un badge dedicato. Inoltre, il colore del nome del contatto cambia dinamicamente, distinguendosi da quelli che invece sono raggiungibili solo via SMS o MMS tradizionali, il cui nome rimane bianco o nero a seconda del tema.

La mossa di Google migliora l’esperienza utente e riduce gli errori di invio

Finora, per sapere se un contatto supporta la messaggistica RCS, era necessario selezionarlo e osservare il tipo di messaggio che compariva nella barra di scrittura. Questo sistema risultava poco intuitivo e facilmente soggetto a errori. Spedire involontariamente un MMS anziché un messaggio RCS può infatti comportare costi aggiuntivi, anche di uno o due euro per ogni messaggio. Con la nuova versione, tutto diventa più semplice: l’utente sa subito con chi può sfruttare le funzioni avanzate di RCS, come invio di contenuti multimediali in alta qualità e chat più ricche. La novità, segnalata da un utente Reddit, è al momento in fase di test nella beta siglata 20250527_01_RC00 su Play Store.

Se il test avrà esito positivo, Google potrebbe estendere l’aggiornamento anche alla versione stabile, disponibile per tutti.

Questo aggiornamento arriva in un momento in cui la messaggistica RCS sta diventando uno standard sempre più diffuso. Le funzionalità come le conferme di lettura, le chat di gruppo avanzate e la possibilità di condividere file di dimensioni maggiori sono apprezzate dagli utenti. Ma spesso poco sfruttate a causa della scarsa chiarezza sulla loro disponibilità. Google Messaggi con questa modifica punta a eliminare ogni dubbio. Rendendo visibile e immediata l’identificazione dei contatti compatibili con RCS.

L’implementazione di questa novità conferma l’attenzione di Google verso l’ottimizzazione dell’esperienza di messaggistica. Con il crescente uso di RCS, strumenti semplici e immediati per riconoscere quali contatti supportano la tecnologia saranno sempre più necessari. Il prossimo aggiornamento di Google Messaggi promette quindi di migliorare sensibilmente la gestione delle chat quotidiane, favorendo una comunicazione più efficace e senza sorprese.