ChatGPT diventerà un super assistente nel 2025: ecco cosa significa

Secondo quanto emerso da documenti interni pubblicati durante il processo antitrust contro Google negli Stati Uniti, OpenAI sta lavorando per trasformare ChatGPT in un assistente intelligente completo entro la prima metà del 2025. L’obiettivo è rendere il sistema in grado di gestire una vasta gamma di attività quotidiane, integrandosi in modo fluido nella vita digitale degli utenti.

La visione è chiara: offrire un’interfaccia unica, conversazionale, capace di organizzare viaggi, rispondere a domande, gestire appuntamenti, creare presentazioni, suggerire ricette o riprodurre musica. Il tutto senza la necessità di passare tra app diverse, grazie a un modello che apprende preferenze e abitudini nel tempo.

Sfide tecniche, concorrenza e scenari futuri

Per realizzare questa visione, OpenAI dovrà affrontare sfide infrastrutturali complesse. Il CEO Sam Altman ha sottolineato più volte la necessità urgente di potenziare i data center, elemento indispensabile per reggere la crescente domanda di elaborazione legata a ChatGPT. Ci sarà un’integrazione anche sui dispositivi che si utilizzano in casa e non solo su quelli mobili, fornendo così all’utente un supporto più profondo e costante.

La concorrenza ovviamente non sta a guardare: Apple sta valutando l’integrazione di Gemini nei dispositivi iOS, mentre Meta ha superato il miliardo di utenti AI attivi, grazie all’integrazione su Facebook, Instagram e WhatsApp. Anche Amazon e Netflix stanno accelerando sul fronte dell’intelligenza artificiale, ciascuno con progetti mirati e figure chiave nei rispettivi team.

OpenAI intende differenziarsi non solo sul piano tecnologico, ma anche per la sua cultura aziendale, puntando su agilità e indipendenza economica. L’obiettivo è evitare i vincoli della pubblicità, mantenendo la flessibilità per adattarsi rapidamente ai bisogni dell’utenza.

I nodi aperti: privacy e impatto sociale

Lo sviluppo di un assistente AI avanzato solleva anche interrogativi etici e normativi. Per personalizzare i servizi, è necessario un accesso esteso a dati personali, e questo rende centrale il tema della privacy. Inoltre, l’automazione avanzata potrebbe generare effetti sul mercato del lavoro, un punto su cui esperti del settore, come Dario Amodei di Anthropic, invitano alla prudenza.