DAZN schiera Fabrizio Romano: il miglior giornalista del calciomercato in un nuovo programma

DAZN ha voluto fare il vero botto e questa volta schiera nella sua squadra titolare un nuovo top player, questa volta appartenente al mondo dei giornalisti dedicati al calciomercato: Fabrizio Romano. Colui che conosce tutto e tutti all’interno del mondo del calcio e che riesce a definire con estrema precisione tutti i dettagli di ogni trattativa in corso, avrà un suo programma che andrà in onda da oggi 3 giugno fino al 10 giugno. Dalle 20:30 tutte le sere in diretta ci sarà quindi una finestra dedicata al periodo che precede il Mondiale per Club 2025, con tutte le informazioni sul calciomercato e tanti altri retroscena che gli utenti vogliono conoscere sugli acquisti della loro squadra del cuore.

Trattative lampo e mercato anomalo: l’analisi in tempo reale

Il programma nasce per offrire un racconto in tempo reale di una fase di mercato definita “inedita”. In vista della Club World Cup, la FIFA ha infatti autorizzato i club partecipanti a effettuare operazioni ufficiali fino al 13 giugno. Si tratta di un’opportunità unica per rinforzare le rose a pochi giorni dal fischio d’inizio del torneo, con margini strettissimi per concludere trattative spesso complesse.

Romano ha descritto la situazione come “spettacolare e frenetica”, sottolineando come dieci giorni per chiudere acquisti e cessioni siano un’anomalia nel calendario calcistico. Durante ogni puntata, verranno analizzati i movimenti confermati, le indiscrezioni più solide e i nomi più caldi, con un focus sui club internazionali coinvolti nella manifestazione.

DAZN rafforza l’offerta gratuita in vista del torneo

Tutte le puntate del format saranno accessibili gratuitamente su DAZN, anche per chi non ha un abbonamento attivo. L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza completa che accompagni gli appassionati non solo durante le partite della Club World Cup, ma anche nei giorni immediatamente precedenti, quando il mercato può cambiare gli equilibri in campo.

Il nuovo programma si configura quindi come contenuto d’apertura ideale per il grande evento internazionale. In parallelo, anche la trasmissione del torneo sarà disponibile senza costi aggiuntivi sulla stessa piattaforma, rafforzando la strategia di DAZN orientata a espandere la propria offerta sia in termini sportivi che informativi.