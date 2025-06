Copilot for Gaming è partito: si inizia con l’app mobile Xbox

Microsoft ha presentato ufficialmente il suo nuovo progetto che coinvolge il settore dei videogiochi. Si tratta di “Copilot for Gaming” che ha fatto il suo esordio ufficiale. A tal proposito, Microsoft ha dato il via alla prima release dedicata all’app mobile di Xbox su dispositivi iOS e Android. I partecipanti al test possono già provare l’assistente, utilizzandolo per scaricare nuovi titoli, visualizzare i propri obiettivi conseguiti e molto altro ancora. Inoltre, chi è stato selezionato come tester ha la possibilità di consultare in tempo reale gli obiettivi Xbox recentemente sbloccati. Oltre che ricevere suggerimenti di gioco personalizzati in base alla propria cronologia di partite e persino richiedere mini-guide per portare a termine i propri videogame. Inoltre, Copilot for Gaming consente di inoltrare comandi per avviare il download e l’installazione di giochi sulla console Xbox direttamente dal dispositivo mobile.

Copilot for Gaming: ecco i dettagli del nuovo progetto

L’intento di Microsoft è creare un vero e proprio “coach” basato sull’intelligenza artificiale. Tale sistema nasce per supportare il giocatore in ogni fase dell’esperienza videoludica. In futuro, tale funzionalità potrebbe essere integrata sulle console Xbox, offrendo un aiuto “in tempo reale” durante le sessioni di gioco. Nel corso dell’anno, l’azienda di Redmond ha già mostrato alcuni esempi di come Copilot for Gaming potrebbe intervenire. Ad esempio, l’assistente è in grado di individuare gli errori commessi in una partita a Overwatch 2 e di suggerire consigli per migliorare le performance. Un altro esempio di demo ha riguardato la creazione di oggetti in Minecraft. L’utente ha solo dovuto chiedere come procedere e l’assistente ha fornito la ricetta corretta.

Per il momento, la fase di testing è stata aperta solo in alcune regioni selezionate. Ovvero Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Singapore. Non è ancora stato annunciato se e quando verranno aggiunti nuovi Paesi al programma di beta testing. Tale primo lancio dimostra la volontà di Microsoft di espandere l’esperienza Xbox oltre la tradizionale console, sfruttando la potenza dell’AI per rendere più accessibili informazioni e suggerimenti durante il gioco.