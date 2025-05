Passare a WindTre da Iliad o MVNO può rivelarsi davvero conveniente grazie alle offerta GO con minuti, SMS e tantissimi Giga. Questo mese, infatti, il gestore mantiene invariato il suo listino offerte e continua a proporre la sua straordinaria WindTre GO Unlimited. I nuovi clienti possono ottenerla a un costo irrisorio effettuando il trasferimento del numero da uno degli operatori selezionati. Nello specifico, sarà sufficiente effettuare la portabilità da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.

Come attivare l’offerta WindTre GO Unlimited

L’attivazione dell’offerta WindTre GO Unlimited può avvenire tramite due modalità differenti: online o in negozio. I nuovi clienti che decidono di attivare la tariffa tramite il sito ufficiale del gestore, possono indicare l’operatore di provenienza, selezionare l’offerta in questione e procedere con l‘acquisto della nuova SIM, che non richiederà alcuna spesa. Inoltre, il gestore consente di optare per l‘attivazione con eSIM, così da non dover attendere la consegna della scheda fisica.

Il costo da sostenere al momento dell’acquisto è di soli 9,99 euro e comprende il primo rinnovo anticipato dell’offerta, la quale richiederà in seguito un costo di rinnovo mensile della stessa cifra, con pagamento tramite carta di credito o PayPal. I clienti possono comunque optare per l’addebito della spesa di rinnovo su credito residuo ma, in questo caso, sarà previsto un rincaro e si passerà a una spesa di 10,99 euro al mese.

WindTre consentirà in ogni caso di usufruire di tantissimi vantaggi e permetterà a ogni nuovo clienti di ottenere:

Minuti senza limiti per le chiamate

50 SMS

Giga illimitati per la navigazione

100 GB in FULL SPEED

Saranno inclusi nel prezzo anche alcuni servizi utili, come: la segreteria telefonica e il servizio Ti ho cercato.