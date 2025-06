WhatsApp: due applicazioni segrete che vi cambieranno la vita

Un gran numero di utenti spesso biasima le applicazioni di terze parti, le quali però possono tornare molto utili soprattutto quando l’applicazione centrale che si sta utilizzando non permette tali funzioni. È questo il caso di WhatsApp, un’applicazione perfetta per chi usa la messaggistica tutti i giorni sia per svago che per lavoro, ma che da qualche tempo ha debellato altre piattaforme.

Sapevate che tramite altre applicazioni, chiaramente esterne a WhatsApp, potevate avere delle facoltà che neanche immaginavate? Ebbene, ecco che bisogna scoprire una volta e per tutte le due piattaforme Unseen e WAMR. Si tratta di soluzioni esterne a WhatsApp che non sono a pagamento e che non vanno in alcun modo ad intaccare i canoni della legge, per cui solo da provare. Ricordate però che entrambe sono disponibili solo ed esclusivamente per chi usa il sistema operativo Android in quanto vanno scaricate in formato apk.

WhatsApp: WAMR ed Unseen possono essere le applicazioni che stavate cercando da tempo

Con molta calma si può arrivare sempre a trovare una soluzione e se avete bisogno di nascondervi leggendo ugualmente i messaggi di WhatsApp, Unseen è la soluzione che fa per voi. Questa infatti consente di ricevere esternamente a WhatsApp tutti i messaggi che arrivano in giornata, evitando dunque di aggiornare l’ultimo accesso e soprattutto di risultare online mentre li leggete. L’unica pecca è che non potete rispondere, ma almeno sarete sempre aggiornati essendo invisibili su WhatsApp.

L’altra applicazione di cui in tanti potrebbero essere curiosi, si chiama WAMR. Se avete la psicosi di trovare messaggi cancellati all’interno di una chat in comune, questa è l’applicazione perfetta per voi. Una volta arrivata la notifica di un messaggio, questo viene salvato proprio all’interno di WAMR: è così che potrete recuperarlo in ogni momento senza che chi lo cancelli possa farla franca. È tutto gratuito.