TIM Power con 300GB in 5G batte tutti, anche Iliad: ecco altre due promo

TIM lancia tre nuove offerte dedicate a chi effettua la portabilità da Iliad o da operatori virtuali, con l’obiettivo di offrire tanti giga, prezzi fissi e niente vincoli. Si tratta di promozioni pensate per adattarsi a diverse esigenze, tutte accomunate da minuti e SMS illimitati e da un primo mese gratuito.

Se cercate un’offerta di grande livello non potete fare altro che optare per la celebre Power Special, offerta che per un prezzo di soli 9,99€ al mese garantisce 300 giga in 5G. Ovviamente non finisce qui visto che al suo interno ci sono sia 200 messaggi che minuti senza limiti verso qualsiasi gestore. Se volete dunque il massimo della qualità ad un prezzo accessibile, questa volta TIM potrebbe essere il provider che fa al caso vostro.

Chi invece preferisce un piano più essenziale può valutare Power Iron, a 6,99€ al mese, che include 150 giga in 4G, sempre con gli stessi minuti e SMS. Siamo di fronte all’offerta più vantaggiosa in termini di prezzo tra le tre disponibili, ottimale per chi non vuole spendere troppo mensilmente.

Infine, TIM propone anche Power Supreme Easy, offerta intermedia che costa 7,99€ al mese e mette a disposizione 200 giga in 4G, con le stesse condizioni sugli SMS e sulle chiamate. Una via di mezzo bilanciata per chi cerca un buon compromesso tra costo e dati inclusi.

Nessun vincolo e attivazione agevolata con TIM, ecco come

Le tre offerte possono essere attivate solo in caso di portabilità da operatori specifici. Non sono previsti costi nascosti né aumenti futuri: i prezzi restano bloccati per sempre. Inoltre, il primo mese è sempre gratis, un incentivo concreto per provare il servizio senza spese iniziali.

Con queste nuove proposte, TIM punta a un pubblico sempre più ampio, offrendo pacchetti su misura per chi arriva da altri gestori con la garanzia di una rete solida e affidabile.