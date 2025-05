WhatsApp: gestire le notifiche sarà più semplice, ecco in che modo

L’intento di WhatsApp è rendere l’esperienza all’interno dell’applicazione sempre migliore per i suoi utenti e questa volta tocca a coloro che hanno aderito alla beta per Android. Scaricando infatti la 2.25.17.27, si può avere l’opportunità di gestire le notifiche in maniera nettamente migliore. La novità consisterebbe nella possibilità di silenziare le notifiche per intere liste di chat, rendendo più rapido il controllo del flusso informativo. Silenziare le notifiche di gruppo in pochi secondi.

Fino a oggi, per disattivare le notifiche da più conversazioni era necessario agire su ciascuna chat individualmente. Un’operazione lenta e poco comoda, soprattutto per chi usa l’app a scopo lavorativo o partecipa a numerosi gruppi. La nuova opzione in sviluppo consente di selezionare un’intera lista – come ad esempio Non lette, Gruppi o una lista personalizzata – e agire su tutte le chat contenute con un solo gesto.

Premendo a lungo sulla lista desiderata, si aprirà un menu contestuale con una nuova voce per gestire le notifiche. Sarà quindi possibile silenziare tutte le conversazioni incluse nella lista. La stessa funzione sarà accessibile anche dalle impostazioni di ogni singola lista, offrendo un’alternativa più precisa per chi desidera personalizzare l’esperienza.

Più ordine per chi ha molte conversazioni attive

Questo cambiamento rappresenta un’evoluzione significativa nella gestione quotidiana dell’app. È facile immaginare casi pratici in cui la funzione risulti utile: si pensi, ad esempio, a un gruppo di lavoro che si desidera silenziare durante il weekend, oppure a tutti i gruppi silenziati in un colpo solo senza toccare le chat individuali. Sarà più semplice gestire dunque le notifiche con un livello di ordine maggiore e in maniera meno dispersiva, anche se la funzionalità non è ancora disponibile per un gran numero di utenti. Come sempre, i tempi di rilascio ufficiale potrebbero variare. L’unico dato certo, per ora, è che WhatsApp prosegue nella direzione di un’esperienza sempre più flessibile e personalizzabile.