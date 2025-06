Battlefield 2042: arriva un requisito che potrebbe tagliare fuori in molti

Nonostante le attenzioni di Electronic Arts siano rivolte ormai al prossimo capitolo in arrivo nel corso dell’anno, Battlefield 2042 continua a ricevere supporto costante da parte della Casa di sviluppo che si impegna ad aggiornarlo puntualmente per migliorare le prestazioni, introdurre nuovi contenuti e come in questo caso migliorarne il livello di sicurezza, tramite una nota di rilascio infatti l’azienda ha fatto sapere che d’ora in avanti per poter avviare il gioco bisognerà rispettare un ulteriore requisito tecnico, stiamo parlando della presenza del secure boot attivo su Windows.

Misura anti cheat

Nello specifico, questa tipologia di software è stata introdotta da Microsoft per non permettere agli utenti di eseguire durante l’avvio di Windows dei codici non firmati che possono integrarsi in maniera profonda e a basso livello con il sistema operativo, questa strategia è spesso usata dai giocatori che barano proprio per poter sfruttare software in grado di dargli una mano durante le sessioni online di gioco, ovviamente la piattaforma Secure boot impedisce tutto ciò, aumentando di fatto la sicurezza del videogioco.

Di conseguenza d’ora in avanti per poter giocare a Battlefield 2042 sarà necessario avere a disposizione questa funzionalità e attivarla altrimenti il videogioco rileverà la sua assenza e non vi permetterà di avviare il titolo, dunque nel caso non ne foste in possesso o non lo aveste attivato sul vostro pc dovrete necessariamente farlo dal momento che sarà indispensabile per poter continuare a giocare al titolo, in tutta probabilità d’ora in avanti tutti i titoli della medesima casa di sviluppo si doteranno dello stesso requisito.

Non si tratta infatti della prima volta che una casa di sviluppo di videogiochi mette questo paletto dal momento che è il fenomeno dei giocatori che barano sulle piattaforme multiplayer è presente fin dall’alba dei tempi e sta diventando sempre più complesso da arginare, di conseguenza le strategie per bloccare tutto ciò, si fanno allo stesso tempo più importanti e radicali.