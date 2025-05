One UI 8: la nuova interfaccia che avrà una sorpresa per i runner

Samsung si prepara a lanciare One UI 8. La nuova versione della sua interfaccia personalizzata basata su Android 16. L’aggiornamento è atteso per l’estate. E porterà alcune novità funzionali, anche se non stravolgerà completamente l’esperienza utente rispetto alla versione precedente. Tra le novità più interessanti emerge “Running Coach”. È una funzione pensata per gli appassionati di corsa. Questa nuova opzione trasformerà lo smartphone e il Galaxy Watch in un vero e proprio allenatore personale. Sarà capace di adattare i programmi di allenamento al livello di forma fisica di ciascun utente. L’idea è di offrire un supporto costante e sicuro. Evitando soprattutto gli eccessi che potrebbero provocare infortuni.

One UI 8 e il futuro degli smartphone pieghevoli Samsung

Running Coach inizierà con un semplice test di 12 minuti in cui l’utente dovrà correre il più lontano possibile. Dai dati raccolti in questa prova, il sistema elaborerà un piano su misura. Nel corso dell’allenamento, l’app analizzerà in tempo reale la frequenza cardiaca, grazie ai sensori del Galaxy Watch, regolando l’intensità della corsa. Questa funzione punta a garantire un’esperienza simile a quella di avere un coach professionista sempre al fianco, capace di consigliare la giusta velocità e durata per ogni sessione. Samsung ha già investito molto in tecnologie dedicate al fitness, come il monitoraggio del VO2 Max e la stima della sudorazione, e Running Coach si inserisce perfettamente in questa filosofia di assistenza sportiva avanzata.

L’arrivo di One UI 8 segnerà un passo importante soprattutto per i nuovi smartphone pieghevoli del brand coreano. Secondo le previsioni, la nuova interfaccia farà il suo debutto su questi dispositivi già a luglio. L’aggiornamento non sarà solo una questione estetica o di miglioramenti generali. Ma introdurrà delle funzioni che puntano a migliorare la quotidianità degli utenti. Soprattutto come detto più volte in ambito fitness. La scelta di integrare Running Coach dimostra la volontà di Samsung di offrire esperienze sempre più personalizzate e tecnologicamente avanzate. Resta da vedere come verrà accolta questa novità dal pubblico e quali ulteriori miglioramenti One UI 8 porterà in futuro.

Samsung continua a puntare sulla qualità del supporto software, un motivo importante per cui molti utenti scelgono i suoi smartphone. One UI 8 e Android 16 si candidano a rafforzare questa reputazione, con un occhio particolare alle funzionalità dedicate a uno stile di vita attivo e connesso.