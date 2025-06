Linux 6.15 ora disponibile: ecco quali sono le novità per gli utenti

Con un leggero ritardo sulla tabella di marcia, Linus Torvalds ha ufficializzato il rilascio di Linux 6.15. A causare il posticipo è stato un bug dell’ultimo minuto che ha richiesto la disattivazione provvisoria di una funzionalità, ma lo sviluppatore ha descritto l’ultima settimana come “tranquilla”, con piccole correzioni distribuite su vari componenti. Ancora una volta, i driver hanno assorbito la parte più consistente degli interventi.

In parallelo, si è aperta la finestra di merge per la prossima versione 6.16, anche se potrebbe subire qualche rallentamento a causa del Memorial Day, festeggiato negli Stati Uniti proprio in questi giorni.

Migliorie per filesystem, rete e gestione memoria

Tra le novità software più rilevanti di questa release spiccano gli aggiornamenti a Bcachefs, il file system nato nel 2015 come alternativa a ZFS e Btrfs. Le modifiche migliorano il supporto al casefolding, utile per rendere più affidabili le ricerche in ambienti che non distinguono tra maiuscole e minuscole.

Interventi significativi sono stati applicati anche a io_uring, che potrebbe beneficiare di un boost nelle prestazioni di rete, e al sottosistema memory management, con ottimizzazioni nella gestione dei buffer e nuove protezioni contro vulnerabilità note.

Come già anticipato, la maggior parte del lavoro ha riguardato i driver. Tra i più rilevanti:

HP ZBook: LED microfono più preciso;

Lenovo Yoga Pro 7: correzioni specifiche hardware;

Dell Chrome: ritorna l’ auto-mute ;

HP Augusta: aggiornamenti per il chip audio CS35L41;

Marvell uDPU: i LED ora notificano correttamente lo stato pinctrl;

Allwinner H6: sistemato il collegamento al PMIC;

Arrow Lake U/H: fix per il controller PCI;

Fujitsu Lifebook S2110: supporto ai tasti funzione;

Rockchip RK3576: nuovo supporto per frequenze e controller SDHCI.

Verso Linux 6.16

Torvalds, con la sua solita ironia, ha commentato l’apertura del nuovo ciclo di sviluppo parafrasando il motto del servizio postale americano: nemmeno il Memorial Day fermerà la merge window. Salvo tempeste di ghiaccio, ovviamente.

Chi vuole approfondire tutti i dettagli della nuova release può trovare l’elenco completo dei cambiamenti sul sito ufficiale del progetto.