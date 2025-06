Android 16: impostazioni rapide e menù notifiche in stile iPhone

Il 2025 come ben sapete sarà l’anno di Android 16, il nuovo software prodotto da Google si sta facendo vedere nelle varie versioni beta che ogni volta introducono dei piccoli cambiamenti e delle nuove funzionalità che servono come prova per poi ricevere dei feedback dalla community, in modo da capire quali sono apprezzate e quali invece meno.

Google sta dunque cercando di fare un lavoro preciso e certosino per offrire ai propri consumatori un’esperienza ovviamente perfetta come ha già fatto nelle scorse versioni del sistema operativo più usato sugli smartphone di tutto il mondo, il dettaglio di cui andiamo a parlare oggi riguarda un elemento a dir poco fondamentale negli smartphone moderni, stiamo parlando del menu tendina il quale una volta abbassato mostrerà un layout o un altro a seconda di quello che sceglie l’utente.

Svolta in stile iOS ma opzionale

Come ben sapete se utilizzate un iPhone scorrendo il menu a tendina dall’alto verso in basso, ma dal lato destro potrete visualizzare il menu dei controlli rapidi, facendoli invece dal lato sinistro visualizzerete l’elenco delle notifiche, questo particolare layout è stato per molto tempo una prerogativa di iOS, ma recentemente alcuni produttori hanno scelto di adottarlo a discapito del classico doppio swipe verso il basso per visualizzare tutti i controlli rapidi che da sempre caratterizza Android, questa scelta ha diviso la community dal momento che in molti non apprezzavano questo particolare tipo di layout, Google ha deciso di accontentare un po’ tutti.

Nello specifico sembra che la società abbia deciso di inserire entrambe le possibilità di cui quella standard sarà presente di default, mentre quella più simile ad iOS sarà attivabile all’interno delle impostazioni, in tal modo nessun utente dovrà rinunciare alla propria modalità preferita e si potrà semplicemente scegliere quella con la quale ci si trova di più a proprio agio.