Nothing Phone 3: Luglio sarà il mese del debutto ufficiale

L’annuncio tanto atteso è finalmente arrivato. Nothing ha ufficialmente dichiarato che il suo nuovo smartphone, il Phone 3, sarà svelato a Luglio 2025. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social dell’azienda con un messaggio diretto e sintetico, “Coming July 2025”. Il breve teaser ha suscitato subito l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Il lancio del nuovo dispositivo rappresenterà un passaggio fondamentale per il giovane brand fondato da Carl Pei.

In arrivo un vero top di serie per Nothing

La conferma del mese scelto per il debutto non è del tutto inaspettata. Lo stesso Pei, di recente, aveva risposto a un utente su X, indicando il terzo trimestre come periodo previsto per il lancio. Le successive anticipazioni, diffuse anche dal social media manager di Nothing, avevano lasciato intuire l’imminenza dell’annuncio. Questa strategia comunicativa ha infatti contribuito a creare un clima di grande attesa attorno al prodotto.

Secondo alcune indiscrezioni, i ritardi accumulati nel corso dello sviluppo sarebbero da attribuire all’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale, una delle principali novità del dispositivo. Durante l’evento “The Android Show – I/O Edition”, Carl Pei ha svelato alcuni dettagli interessanti. Pare infatti che il nuovo Nothing Phone 3 sarà costruito con materiali premium e presenterà notevoli miglioramenti lato software e performance. L’obiettivo dichiarato dall’ azienda è piuttosto ambiziosa. Essa si propone di offrire un telefono in grado di competere con i grandi nomi del settore.

Oltre alla qualità costruttiva, anche il prezzo colloca il Phone 3 nella fascia alta del mercato. Il CEO ha parlato di una cifra intorno alle 800 sterline, pari a circa 950€. Una soglia ben più elevata rispetto ai 679,90€ del modello precedente, anche se giustificata dall’evoluzione del prodotto. Nel frattempo, Nothing ha già arricchito il proprio catalogo con i modelli 3a e 3aPro, presentati lo scorso marzo a Barcellona. Entrambi offrono specifiche di tutto rispetto. Ovvero un display AMOLED FHD+ da 6,77”, ricarica rapida a 50W e fotocamere con zoom fino a 60x.