AliExpress: GRATIS lo sconto del 68% su un Samsung Galaxy

Volete acquistare un dispositivo Samsung ma non siete disposti a spendere cifre troppo elevate? allora potete fare affidamento direttamente su AliExpress, il noto store di e-commerce ha difatti messo a disposizione uno sconto addirittura del 68% sull’acquisto del Samsung Galaxy Tab A9+.

Disponibile sul mercato da poco più di un anno, il tablet è caratterizzato da dimensioni che rientrano senza problemi nella norma, raggiungendo per la precisione 257,1 x 168,7 x 6,9 millimetri di spessore, integrando al proprio interno specifiche di ottima qualità: processore Qualcomm Snapdragon 695, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, alle cui spalle si trova GPU Adreno 619, ed una configurazione con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (fortunatamente espandibile con microSD). Il display è abbastanza ampio, essendo comunque da 11 pollici di diagonale, mantiene risoluzione di 1200 x 1920 pixel, un TFT LCD con refresh rate a 90Hz, ed una densità di 206 ppi.

AliExpress: ecco lo sconto di oggi sul Samsung Galaxy Tab

Volete acquistare il Samsung Galaxy Tab A9+ a basso prezzo? siete nel posto giusto, il prezzo di listino di 453,96 euro è stato completamente abbandonato da AliExpress, per tutti coloro che lo acquisteranno a questo link è previsto uno sconto del 68%, con riduzione effettiva fino a 145,14 euro.

E’ indubbio che si tratti di un tablet dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, un prodotto che può raggiungere prestazioni elevate, sempre restando basso con la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere. La sua batteria raggiunge 7040 mAh, un componente davvero più che valido per la qualità generale che allo stesso tempo riesce ad offrire, anche in termini di autonomia generale. La connettività fa affidamento sul WiFi 802.11 ac dual-band, passando poi per bluetooth di ultim generazione, ed anche USB type-C 2.0, senza dimenticarsi del GPS per tracciare la posizione in tempo reale.

Il comparto fotografico è rappresentato da un singolo sensore nella parte posteriore, qualitativamente appena sufficiente, poiché permette di raggiungere una risoluzione di ripresa in FullHD a 30fps, senza strafare.