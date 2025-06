Google: la sua AI rimasta indietro di un anno?

A tal proposito, l’azienda di Mountain View è intervenuta subito per risolvere il problema. Ciò senza però entrare nel dettaglio delle cause tecniche. Un portavoce di Google ha spiegato che il team è costantemente impegnato a perfezionare il servizio e che incidenti come questo vengono poi sfruttati per migliorare ulteriormente i meccanismi interni.

Non è la prima volta che AI Overview finisce sotto i riflettori. Durante i test iniziali, quando il sistema era ancora limitato al mercato statunitense, aveva suggerito ad alcuni utenti pratiche discutibili. Come, ad esempio, mangiare sassi per assumere minerali o mettere colla sulla pizza per far aderire meglio il formaggio. Oggi il servizio è usato da oltre 1,5miliardi di persone in più di 100 Paesi. Eppure, è evidente che il cammino verso un’intelligenza artificiale totalmente affidabile è ancora lungo.

Il caso solleva anche interrogativi più ampi sull’uso dell’AI nei contesti informativi. Diverse aziende europee, secondo un’indagine di Netskop, hanno deciso di vietare l’uso di alcuni modelli AI nei luoghi di lavoro per motivi di sicurezza e precisione. Anche la BBC ha evidenziato come le attuali intelligenze artificiali fatichino nel riassumere correttamente le notizie. Generando talvolta risultati distorti o imprecisi. Tali eventi evidenziano come il monitoraggio umano e la verifica delle fonti restano elementi imprescindibili nel rapporto tra uomo e macchina.