DARPA trasmette energia via laser per 8,6 km: è record assoluto

A volte, quando pensiamo alla trasmissione di energia a distanza, ci viene in mente qualcosa da film di fantascienza: torri futuristiche, fasci di luce che attraversano il cielo, e dispositivi che si caricano “magicamente” senza fili. Bene, togliamo pure il “fantascienza”, perché qualcosa di molto simile sta accadendo davvero. E il protagonista, manco a dirlo, è la DARPA, l’agenzia americana che di progetti visionari ne sa qualcosa.

Il test DARPA che apre nuove strade

Nel deserto del New Mexico, sotto un cielo limpido e senza troppi curiosi attorno, il team del programma POWER ha fatto qualcosa di clamoroso: ha inviato 800 watt di potenza tramite un fascio laser su una distanza di 8,6 chilometri. È un record assoluto, molto più lontano di quanto chiunque fosse mai riuscito prima con questa tecnologia. E non si tratta solo di un esperimento spettacolare: è un passo avanti concreto verso un modo nuovo di distribuire energia.

Al centro del sistema c’è il PRAD, un ricevitore che sembra uscito da un laboratorio sci-fi: prende il fascio laser, lo riflette con precisione chirurgica su uno specchio parabolico e lo indirizza verso celle fotovoltaiche speciali che lo trasformano subito in elettricità. Niente trucchi, niente magia. Solo fisica, ingegneria e tanta ambizione.

Uno degli aspetti più interessanti? Il test non è stato fatto nelle condizioni ideali. Anzi, tutt’altro. Trasmettere energia orizzontalmente, rasoterra, significa attraversare la parte più densa e turbolenta dell’atmosfera. Lo hanno fatto apposta, per vedere se il sistema regge anche in situazioni difficili. E ha retto.

Il bello è che questa tecnologia non è pensata solo per usi militari. Immagina inviare energia a droni in volo o a zone colpite da disastri naturali dove i cavi non arrivano. O rifornire veicoli elettrici in aree remote senza dover costruire tutta un’infrastruttura.

Dietro al progetto ci sono anche alcune aziende private, come Teravec Technologies, Packet Digital e il Rochester Institute of Technology, che in soli tre mesi hanno messo insieme un prototipo funzionante. E adesso? Si guarda già avanti: trasmissione verticale con relè ottici, per raggiungere ancora più lontano. DARPA ha annunciato un “Industry Day” per coinvolgere nuovi partner. Perché questa volta, il futuro si costruisce sul serio.