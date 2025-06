Monitor OLED Philips 42″: Amazon fa crollare il prezzo del 49%

Volete acquistare un nuovo monitor da gioco da utilizzare per avere esperienze immersive e completamente coinvolgenti? Con il Philips Evnia si ha a disposizione un display OLED da 42″ che offre un angolo di visione ampio e immagini straordinariamente realistiche.

Oltre a un’esperienza visiva del tutto ottimale, questo monitor marchiato Philips offre anche un’ottima qualità sonora. Quest’ultima assicurata dal suono DTS che consente all’utente di ottenere un’esperienza audio surround indimenticabile.

Monitor Philips Evnia: oggi in offerta

Con un’incredibile offerta messa a disposizione da Amazon, oggi potete acquistare questo monitor marchiato Philips risparmiando rispetto ad altri giorni. Perché non cogliere subito l’occasione per dare il via a sessioni di gaming, ma non solo, spendendo poco?

Ci troviamo davanti a un display con pannello ad elevate prestazioni che regala immagini in qualità UltraClear con risoluzione 4K UHD (3840×2160). Grazie alle immagini straordinariamente realistiche e all’ottima qualità sonora che questo monitor è in grado di offrire, sono già tanti gli utenti che hanno deciso di testare personalmente le caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono.

Al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso in qualsiasi momento, lo schermo Evnia dispone di una connessione USB-C con rilascio di potenza. Non a caso, dunque, grazie alla gestione dell’alimentazione intelligente e flessibile, è possibile ricaricare direttamente il proprio dispositivo compatibile.

Tra i tanti punti di forza che contraddistinguono questo Philips, c’è certamente la tecnologia AMD FreeSync Premium che offre ai giocatori più esigenti un’esperienza di gioco fluida e senza distorsioni. In tal modo, giocare in tutta sicurezza con un’elevata frequenza di aggiornamento non è più impossibile.

Non aspettate altro tempo se volete approfittare dello speciale sconto del 49% disponibile su Amazon. Il -49% vi consente infatti di pagare questo monitor da gioco OLED UHD da 42 pollici solamente 661,20 euro anziché 1.300 euro.