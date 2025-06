Microsoft Teams: sparisce un limite per la condivisione schermo

Microsoft Teams introdurrà da luglio una novità pensata per rendere più agevole la gestione delle conversazioni testuali durante il “live sharing” dello schermo. Si tratta di una finestra di chat privata e dedicata al relatore che rimarrà visibile solo al presentatore, senza finire nel video condiviso dagli altri partecipanti. La possibilità di condividere lo schermo si è trasformata in una vera e propria risorsa nelle riunioni virtuali. Eppure, tale strumento presenta anche delle limitazioni. Spesso, ad esempio, chi presenta è costretto a interrompere la condivisione per controllare i messaggi in chat o rallentare il flusso della riunione per rispondere alle domande dei colleghi. Proprio per ovviare a tali inconvenienti nasce la nuova funzione presentata da Microsoft.

Microsoft: in arrivo una nuova opzione per Teams

Grazie alla nuova funzione basterà cliccare sull’icona “Chat” posta nella barra degli strumenti per far aprire sul proprio schermo una finestra separata. In tal modo, il relatore potrà seguire in tempo reale commenti, dubbi e reazioni. Il tutto senza interrompere la riunione o costringere i partecipanti ad attendere. La finestra di chat “stealth” è studiata per mantenere la privacy dei messaggi. Mentre il presentatore legge e risponde, gli interlocutori vedono soltanto ciò che è condiviso dal suo desktop, senza alcuna traccia di quello che avviene nel box privato.

Microsoft ha sottolineato come tale funzionalità sia arrivata in risposta alle numerose richieste degli utenti. In particolare, chi utilizza Teams per riunioni ibride, seminari o lezioni online ha più volte evidenziato la difficoltà di doversi “staccare” dai propri contenuti per interagire con la chat. Per usufruire di tale novità, è necessario adottare il client di Teams più recente per Windows o macOS. Inoltre, bisogna essere iscritti a un canale di rilascio tra Teams Public Preview o Microsoft 365 Targeted. Gli amministratori IT dovranno abilitare l’opzione “Mostra funzionalità di anteprima” all’interno delle policy di aggiornamento di Teams per renderla disponibile. A tal punto, comparirà la notifica che conferma la natura riservata della finestra di chat. Inoltre, consentirà di spostare, ridimensionare, minimizzare oppure chiudere la finestra stessa con semplicità.