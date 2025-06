CoopVoce EXTRA 300: 300 GB e minuti illimitati senza sorprese

C’è un’offerta telefonica che sta facendo parlare parecchio, ed è targata CoopVoce. Si chiama EXTRA 300 e, fino al 25 giugno, puoi attivarla a 7,90 € al mese. Ma la parte davvero interessante è che questo prezzo non cambierà mai: sì, hai letto bene, è per sempre, senza aumenti futuri né costi a sorpresa.

CoopVoce EXTRA 300: 300 GB e zero aumenti per sempre

EXTRA 300 è pensata per chi vuole una connessione solida e abbondante, ma anche trasparenza e semplicità. Ti mette a disposizione 300 giga al mese, minuti illimitati e 1000 SMS. Tutto questo alla massima velocità disponibile. E se ti capita di viaggiare in Europa, non devi stare lì a fare calcoli complicati: usi esattamente gli stessi giga che hai in Italia, senza limiti né tariffe aggiuntive.

Una delle cose che colpisce di più è l’approccio senza fronzoli. L’attivazione è gratuita e puoi decidere se ricevere la SIM comodamente a casa oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop in tutta Italia. In entrambi i casi non paghi nulla per partire, e sei subito operativo. E poi c’è la cosa forse più rara di tutte in un’offerta telefonica: CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti. Una promessa che, in tempi come questi, ha un certo peso.

Se sei già cliente CoopVoce, c’è anche la possibilità di passare a EXTRA 300, ma solo se il tuo numero era attivo entro il 28 maggio 2025. In quel caso, c’è solo un piccolo contributo una tantum di 9,90 euro per il cambio offerta.

Quanto alla qualità del servizio, niente male davvero. La copertura arriva al 99,8% del territorio, grazie alla rete 4G, e il servizio VoLTE ti permette di chiamare in alta definizione e navigare allo stesso tempo. Inoltre, puoi usare il tuo piano anche come hotspot e collegare altri dispositivi in mobilità, il tutto senza costi extra.

In definitiva, EXTRA 300 sembra pensata per chi vuole dimenticarsi delle offerte complicate e delle brutte sorprese in bolletta. È una proposta concreta, chiara e onesta. E non è poco, di questi tempi.