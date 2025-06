Amazon regala Apple Watch Series 10 con sconto di 130 euro

Uno degli smartwatch più amati e ricercati dal pubblico è senza dubbio Apple Watch Series 10, dispositivo che può essere utilizzato in esclusiva con i prodotti dell’azienda di Cupertino, ma che incarna tutto ciò che il consumatore ha sempre ricercato in indossabile. Come per gli altri, anche il modello in oggetto presenta un prezzo elevato, fortunatamente Amazon ha deciso di attivare una interessante promozione che lo riduce notevolmente.

La variante che vi ritrovate a poter acquistare a prezzo scontato prevede una diagonale da 42 pollici, quindi la più piccola tra quelle attualmente disponibili sul mercato, con cassa in alluminio e cinturino sport loop (prestate attenzione alle dimensioni del cinturino, selezionando quelle corrette). L’altra caratteristica da tenere in considerazione è la dicitura GPS nella nomenclatura, ciò sta a significare che sarà possibile collegarsi alla rete solo tramite lo smartphone, non supportando eSIM o similari.

Apple Watch Series 10 è in offerta a prezzo imperdibile su Amazon

Arriva la nuova incredibile promozione su Amazon con la quale poter pensare di acquistare Apple Watch Series 10 con uno degli sconti migliori di sempre: il modello di cui vi stiamo parlando avrebbe un listino di 459 euro, ma solamente per poco tempo è previsto uno sconto del 29%, cosicché il consumatore si ritrovi a spendere solamente 325 euro per il suo acquisto definitivo. Lo potete avere subito qui.

Segnaliamo che sempre su Amazon è possibile pensare di acquistare lo stesso prodotto in una delle sue 6 colorazioni disponibili, occasione perfetta per scegliere ciò che più si avvicina alle vostre esigenze, sebbene comunque si trattino di modelli che potrebbero avere prezzi diversi tra loro. Le dimensioni del cinturino devono poi essere selezionate poco sotto, prima di procedere con l’aggiunta al carrello.