WhatsApp: con questo messaggio i truffatori vi svuotano il conto

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta senza ombra di dubbio WhatsApp, la piattaforma tinta di verde vanta infatti un bacino di utenti davvero assoluto che continua a crescere senza sosta da diversi anni, tutto ciò sebbene sia un dettaglio decisamente onorevole paradossalmente è un qualcosa che torna utile anche ai truffatori, questi ultimi da diverso tempo si sono resi conto che utilizzare WhatsApp può essere molto più redditizio rispetto ai metodi convenzionali, il motivo è molto semplice, tramite la nota applicazione si possono contattare molte più persone in breve tempo, aumentando di fatto le possibilità di successo delle truffe in questione, ecco dunque che da ormai diversi mesi le truffe online si sono spostate proprio su WhatsApp.

L’Italia purtroppo non è esente da questo fenomeno e infatti anche gli utenti italiani stanno riscontrando la circolazione di queste truffe che spesso si palesano nelle loro chat, un nuovo metodo truffaldino sta martoriando la nostra penisola proprio recentemente e sfrutta anche le videochiamate disponibili nell’applicazione, scopriamo insieme come funziona il tutto in modo da poterci difendere efficacemente e senza troppi problemi.

Truffa che svuota il conto in banca

la nuova truffa che si è diffusa in Italia punta nello specifico a colpire il conto corrente della vittima, i truffatori ovviamente vogliono trarre un profitto e per fare questo contattano la vittima con un messaggio spacciandosi per la sua banca e avvisandola dell’immediata necessità di recapitare una comunicazione davvero molto urgente, quest’ultima però può essere recapitata solo attraverso una video chiamata, in tal modo convincono la vittima ad accettare e poi la inducono ad attivare la condivisione schermo per farle effettuare il login all’interno della propria pagina Internet banking, in questo modo i truffatori potranno copiare i dati d’accesso in un attimo, se anche voi doveste essere contattati in questo modo l’unica cosa giusta da fare è non rispondere e soprattutto non seguire le istruzioni dei truffatori.