Amazon: crolla il prezzo della smart TV LG OLED di 600 euro

Una delle migliori promozioni degli ultimi giorni disponibile su Amazon va a coinvolgere la smart TV LG OLED, novità del 2024, precisamente il modello OLED48C46LA. Trattasi di un televisore da 48 pollici di diagonale, appartenente alla serie C4, che offre prestazioni di livello nettamente superiore rispetto alla propria fascia di prezzo.

Trattasi di una smart TV di alta qualità, con processore alpha9 di settima generazione, appunto tecnologia OLED con Dynamic Tone Mapping Pro e Dolby Vision, dotata di altoparlanti da 40W per un audio comunque di livello. E’ un prodotto perfettamente a fuoco anche in ambito gaming, essendo presenti nella parte posteriore ben 4 porte HDMI 2.1, che supportano risoluzione massima in 4K a 144Hz, ed anche GSync, con VRR. Il sistema operativo è ovviamente webOS 24, uno dei migliori tra quelli in circolazione, per funzioni cui è possibile raggiungere, e completezza generale.

Ricordatevi del canale Telegram dedicato alle offerte Amazon sul quale vi aspettano i codici sconto gratis e tutti i migliori prezzi bassi in esclusiva.

Smart TV LG Oled ad un prezzo da urlo su Amazon

E’ davvero l’occasione migliore degli ultimi mesi, la perfetta soluzione su cui gli utenti possono fare affidamento nel momento in cui sono alla ricerca di un prodotto completo e relativamente economico. Lo sconto fa la differenza, poiché ad oggi il televisore non costerà più i 1499 euro che erano previsti in origine di listino, ma grazie all’offerta applicata del 40%, il consumatore approfitta dello sconto di 620 euro e dovrà pagare solamente 879 euro per il suo acquisto qui.

Esteticamente si tratta anche di un prodotto complessivamente di ottima qualità ed eleganza, con una base di appoggio centrale, perfetta per ambienti moderni, anche se non alza troppo il televisore dalla superficie, rendendo difficile ad esempio il posizionamento di altri oggetti al di sotto dello stesso.