Samsung Internet, nuovo aggiornamento: cambiano il menu e l’interfaccia

È arrivato ufficialmente un nuovo aggiornamento per il browser Samsung Internet. L’azienda sudcoreana ha voluto infatti migliorare ancora una volta il suo software di navigazione destinato a smartphone e tablet della gamma Galaxy, in questo caso introducendo la versione 28.0.2.43. Questa infatti porta ad un restyling del menu principale, miglioramento che dunque arriva a sorpresa in quanto non preventivato. Il cambiamento è prettamente estetico ma l’obiettivo di Samsung era quello di rendere l’interfaccia in generale molto più armoniosa durante l’utilizzo giornaliero.

Manda uno sguardo neanche troppo approfondito al pannello menu, si potrà notare già ampiamente il cambiamento.questo infatti precedentemente occupava il display in tutta la sua larghezza presentando dei bordi rotondi, mentre ora sembra essere sospeso e senza toccare i bordi laterali. Ecco un esempio:

Uniformità cromatica e personalizzazione rinnovata

Un altro intervento significativo riguarda il colore delle icone. In passato, le cinque scorciatoie in alto (cronologia, download, pagine salvate, aggiungi pagina e impostazioni) erano evidenziate in blu, mentre quelle inferiori erano nere. Con la nuova versione, tutte le icone sono nere, contribuendo a un aspetto più uniforme e professionale. Questo stesso approccio è stato adottato anche nella schermata che permette di personalizzare il menu, dove Samsung ha ridotto la larghezza del contenitore delle icone per adattarsi al nuovo stile del menu.

Il risultato è una maggiore pulizia visiva, con un’interfaccia più lineare e coerente in ogni sezione dell’app.

Rollout graduale e disponibilità

L’aggiornamento è già disponibile per alcuni dispositivi, come confermato da chi ha ricevuto la nuova versione su un Galaxy S25. Tuttavia, non risulta ancora disponibile su modelli di generazione precedente, suggerendo che il rilascio sia in fase progressiva.

Per verificare la disponibilità della nuova versione, è possibile accedere al percorso: Impostazioni > Menu > Aggiornamenti > Aggiorna tutto. Una volta installato l’update, gli utenti noteranno subito le differenze, soprattutto nel modo in cui il browser si presenta e si comporta nell’utilizzo quotidiano.