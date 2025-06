Nothing Phone (3a): CROLLA il prezzo oggi su Amazon

Un risparmio fuori da ogni logica vi attende direttamente su Amazon per l’acquisto di Nothing Phone (3a), smartphone di ottima qualità generale che appartiene perfettamente alla fascia intermedia, e capace di offrire prestazioni superiori al normale.

Dotato di un design davvero unico nel proprio genere, lo smartphone offre un display da 6,77 pollici di diagonale, che si appoggia su una risoluzione di 1080 x 2412 pixel, con densità di 387 pixel, AMOLED di alta qualità con refresh rate che può raggiungere anche i 120Hz, protezione Panda Glass ed oltre 16 milioni di colori. Sotto il cofano può trovare posto un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen3, octa-core con frequenza di 2,5GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Adreno 710, oltre a 12GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna (non espandibile), che varia in relazione alla versione scelta.

Nothing Phone (3a) a prezzo crollato su Amazon

Uno degli smartphone più iconici tra quelli attualmente in circolazione, Nothing Phone (3a) si distingue da tutti gli altri proprio per una back cover praticamente unica nel proprio genere. Tutto questo è possibile averlo ad un prezzo di listino che si aggira attorno ai 399 euro, ma che è stato ampiamente scontato da Amazon di circa 80 euro, per arrivare in questo modo a spendere solamente 319 euro.

Forte attenzione è stata posta dal produttore anche al comparto fotografico presente nella parte posteriore, dove si possono trovare esattamente tre sensori: un principale da 50 megapixel, che viene seguito dalla presenza di un secondario di 50 megapixel, ed anche un effetto bokeh/macro da 8 megapixel (il tutto con zoom elettronico 2X e angolo di visuale di 119 gradi). Spostando l’attenzione anteriormente si può trovare un sensore da 32 megapixel con apertura F2.5.