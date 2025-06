Meta si prepara ad aprire i suoi negozi fisici?

Meta potrebbe presto puntare su una nuova strategia. Dopo aver sperimentato con successo alcuni punti vendita temporanei e uno spazio dimostrativo interno, l’azienda di Mark Zuckerberg sembra pronta ad allargare significativamente i propri orizzonti. Il tutto prendendo spunto dalla strategia che ha reso celebri gli Apple Store. In base a quanto emerso da un documento riservato visionato da Business Insider, Meta ha già predisposto un piano per l’assunzione di un consistente numero di addetti alle vendite e per l’apertura di una serie di negozi fisici. L’obiettivo è offrire al pubblico un punto di contatto diretto con i suoi ultimi prodotti hardware. A partire dai visori per la realtà aumentata e virtuale fino ai nuovissimi occhiali smart.

Meta apre stabilmente i suoi negozi fisici

Già nel 2022 la società aveva inaugurato il suo primo spazio espositivo. Si trattava del Meta Store all’interno del campus aziendale di Burlingame, in California. Gradualmente aperto anche ai visitatori esterni, quel punto vendita fungeva principalmente da showroom. Il test ha funzionato a tal punto da indurre Meta a replicare l’esperienza in ambienti cittadini. Come il pop-up Meta Lab allestito a Los Angeles, focalizzato esclusivamente sulla vendita dei suoi occhiali intelligenti. Quel progetto pilota ha dato numeri più che incoraggianti. Spingendo l’azienda a considerare un’espansione stabile, sia a livello nazionale che potenzialmente internazionale.

Non è però ancora chiaro quanti store verranno aperti né dove verranno localizzati. L’azienda prenderà in esami diversi fattori per comprendere come procedere. Quel che è certo è che Meta vuole strutturarsi in modo simile all’azienda di Cupertino. Ciò creando ambienti accoglienti dove i clienti possano approfondire la conoscenza dei dispositivi. Oltre che ricevere supporto e partecipare a dimostrazioni guidate. La vera sfida di Meta è trasformare l’esperienza digitale in un percorso tangibile. Un luogo dove il pubblico possa davvero “toccare con mano” tutti i suoi dispositivi.