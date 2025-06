Kena Mobile regala 100GB al mese a tutti: ecco come ottenerli gratis

Kena Mobile ha deciso di prorogare una delle sue iniziative più apprezzate: chi attiva il servizio di Ricarica Automatica ottiene 100 giga in più ogni mese, da sommare a quelli già inclusi nella propria offerta. La promozione sarà valida fino al 31 luglio 2025, ma una volta attivata, il bonus resterà attivo finché non si cambia piano.

Questi giga extra possono essere usati anche nei Paesi dell’Unione Europea, ma con un limite mensile di 1 giga in roaming. L’idea è quella di incentivare l’uso continuativo del servizio, semplificando la gestione del credito e premiando la fedeltà degli utenti.

Come funziona il servizio di Kena Mobile e quando si disattiva

La Ricarica Automatica effettua ogni mese un addebito pari al costo dell’offerta attiva, ricaricando il credito dell’esatto importo necessario per il rinnovo. Il servizio non prevede spese aggiuntive, può essere disattivato in qualsiasi momento e si disattiva in automatico se si cambia piano tariffario.

Attivando questa modalità, il cliente ottiene l’opzione “100 giga gratis per te con Ricarica Automatica”, che viene gestita come un’aggiunta fissa e non occasionale.

Le offerte compatibili con il bonus di Kena

Tra le promozioni attualmente disponibili ci sono due offerte interessanti:

5,99 Promo 100: include minuti senza limiti, 200 SMS e 100 giga in 4G, che diventano 200 giga con il bonus. Il costo è di 5,99 euro al mese, il primo mese è gratuito e l’attivazione costa 4 euro, azzerabili con i consensi commerciali. In roaming si possono usare 8 giga.

6,99 Promo Rush 130: prevede minuti illimitati, 200 SMS e 130 giga, che arrivano a 230 giga con il bonus attivo. Il prezzo è di 6,99 euro al mese, primo mese gratis, attivazione a 3 euro con consensi, e 9 giga utilizzabili in roaming.

Le offerte possono essere attivate sia con un nuovo numero Kena sia effettuando la portabilità da operatori virtuali come Iliad, Fastweb, Ho, PosteMobile, CoopVoce, Lycamobile, Tiscali e altri elencati sul sito ufficiale dell’operatore.