Gemini, arriva finalmente l’integrazione con Google Drive in italiano

Google ha finalmente esteso l’integrazione tra Gemini, la sua intelligenza artificiale, e Google Drive anche all’italiano. Ciò significa che da adesso l’intelligenza artificiale può essere adoperata per un riassunto dei documenti o semplicemente per analizzarli, tutto in italiano senza dover passare prima attraverso la versione inglese. Questo arriva dunque per rendere più semplice il rapporto degli utenti con i tanti file che possono fronteggiare durante la giornata, dando loro l’opportunità di organizzare tutto in maniera impeccabile.

Come funziona Gemini su Drive

Fino a oggi, Gemini su Drive permetteva solo di analizzare singoli file. Adesso quindi basta selezionare una cartella intera per poter ottenere un riepilogo totale del contenuto e in automatico.tutto ciò che bisognerà fare sarà un semplice clic con il tasto destro su una delle cartelle e selezionare poi la voce “chiedi a Gemini” o magari “riassumi questa cartella“.

Questo è utile, ad esempio, per chi lavora con documenti complessi, come report, articoli o presentazioni. Non serve più aprire ogni file per capire cosa contiene: Gemini lo fa per te, indicando subito i concetti chiave.

Non solo italiano

L’italiano non è la sola lingua a cui Google si è dedicata, in quanto la funzionalità è arrivata per altri eventi lingue tra le quali ci sono francese, cinese, giapponese e tedesco. È proprio così che il colosso ha voluto rendere Gemini sempre più pronto ad ogni evenienza, a prescindere dal paese in cui viene utilizzato.

Il lavoro migliora, Google offre un mano più concreta

L’idea di Google è chiara: trasformare Drive in uno spazio di lavoro più intelligente. Non è solo un posto dove conservare file, ma diventa uno strumento che ti aiuta a capire cosa hai archiviato e a trovare subito quello che ti serve. Con questa nuova integrazione, Gemini fa un passo avanti, diventando ancora più utile e accessibile anche per chi preferisce lavorare in italiano.