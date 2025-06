EA: brutte notizie per Black Panther e dubbi su Iron Man?

Il 2025 si sta rivelando un anno molto difficile per i videogiochi sui supereroi. Inizialmente, è stato cancellato il progetto su Wonder Woman da parte di Warner Bros. Games e Monolith Productions. Ora anche EA ha deciso di interrompere lo sviluppo di Black Panther. La notizia è stata confermata da IGN. Secondo quanto riportato, Electronic Arts ha comunicato la decisione tramite un’email interna. Indirizzata a tutti i propri dipendenti. La chiusura dello studio Cliffhanger Games, incaricato del progetto, è stata la conseguenza di tale scelta. Cliffhanger Games rappresentava un’iniziativa fresca e promettente. Nata proprio per lavorare su Black Panther. A guidare il team c’era Kevin Stephens, già noto per aver diretto Monolith Productions. Il gioco, però, non è riuscito a sopravvivere oltre le fasi iniziali del suo sviluppo.

EA annuncia la fine del gioco Black Panther

Il titolo sarebbe dovuto essere un’avventura single-player con una narrazione completamente inedita. Quest’ultima, sviluppata in collaborazione con Marvel Games. Presentato ufficialmente nel 2023, non sono mai stati diffusi dettagli concreti né materiali promozionali che potessero offrire uno sguardo sul gameplay. Ciò rende ancora più amaro il suo abbandono, perché lascia l’impressione di un progetto potenzialmente interessante stroncato prima ancora di sbocciare.

La cancellazione di Black Panther getta ombre anche sul resto della collaborazione tra EA e Marvel. A tal proposito, spicca il gioco di Iron Man, attualmente in fase di sviluppo presso Motive Studio. Inoltre, è compreso un terzo progetto non si conosce ancora nulla. Alla luce degli ultimi avvenimenti, però, il destino di tali titoli è tutt’altro che certo.

Tutto ciò avviene in un contesto già problematico per EA, alle prese con centinaia di licenziamenti. A cui si unisce la controversa iniziativa RTO, che impone il ritorno in ufficio per almeno tre giorni a settimana. Una serie di eventi che mette ulteriormente in dubbio la stabilità dei progetti gaming legati ai supereroi.