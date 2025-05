GTA 6: il rinvio causa problemi all’intero settore gaming?

L’impatto di tale posticipo riguarda principalmente le vendite mancate di software e hardware. Non si tratta solo del gioco in sé, ma dell’intero ecosistema. Quest’ultimo, infatti, avrebbe beneficiato del lancio. Stando ad alcune previsioni precedenti, GTA 6 avrebbe potuto vendere fino a 40 milioni di copie nel primo anno. Generando circa 3 miliardi di dollari in ricavi. Un risultato che ora è solo rimandato, ma che priva l’anno 2025 di una spinta fondamentale per il mercato.

Tra le aziende che potrebbero risentirne maggiormente figura Sony. L’uscita di GTA 6 era considerata una leva strategica per incrementare la diffusione della PlayStation 5 e le vendite dei giochi collegati. Alcuni analisti ipotizzano anche l’esistenza di un accordo commerciale tra Sony e Take-Two Interactive, il publisher di Rockstar, per promuovere il titolo.

Non tutti vedono nel rinvio una catastrofe. Ampere Analysis sottolinea che tale “vuoto” sul mercato potrebbe offrire un’opportunità d’oro per altri attori del settore. Le festività natalizie del 2025 potrebbero diventare terreno fertile per titoli alternativi e nuove console. In particolare, Nintendo potrebbe beneficiare della situazione con il lancio della nuova Nintendo Switch 2. Affiancata da giochi potenzialmente campioni d’incassi come Mario Kart World.

Considerando lo scenario attuale e le ipotesi avanzate non resta che attendere e scoprire come evolverà la situazione. Nel frattempo, tutti gli appassionati continueranno a d attendere con ansia l’arrivo di GTA 6.