Amazon Fire TV 32″ a prezzo folle: sconto del 32% solo per oggi

Non potete fare a meno di guardare i vostri contenuti preferiti come film, serie tv e programmi anche quando siete nella vostra camera da letto? L’ Amazon Fire TV Serie 2 oggi rappresenta un’ottima soluzione per tutti coloro che vogliono acquistare un secondo televisore spendendo poco. Con l’offerta attualmente disponibile sulla pagina web Amazon potete risparmiare ben 100 euro rispetto ad altri giorni.

Grazie alla Fire TV è possibile accedere rapidamente a programmi in diretta, ai videogiochi ma anche alla musica. Inoltre consente di guardare in streaming oltre centomila film e serie TV con abbonamenti come Netflix, Prime Video e Disney+.

Amazon Fire TV 32″ Serie 2: a prezzo folle

L’Amazon Fire Serie 2 è una TV ad alta definizione perfetta per poter guardare in ogni momento film e serie TV con una risoluzione HD 720p. Non manca naturalmente il supporto per HDR10, HLG e Dolby Digital Audio per ottimizzare l’esperienza d’uso in ogni circostanza.

Per consentire agli utenti di guardare i contenuti da una stanza all’altra, tutti i film e le serie TV vengono sincronizzati sui dispositivi Fire TV. Ciò, non casualmente, rende anche in questo caso l’esperienza di visione unica e senza interruzioni.

Presenti anche le funzioni intelligenti dedicate ai comandi vocali e agli assistenti come Alexa. Usando il telecomando vocale Alexa per Fire TV è possibile trovare i contenuti preferiti, ricevere aggiornamenti sportivi, controllare i dispositivi per una casa intelligente e molto altro.

Non perdete altro tempo se volete avere a disposizione una TV con caratteristiche eccellenti a un ottimo prezzo. Approfittando subito dello sconto disponibile su Amazon avete l’opportunità di pagare questa Amazon Fire TV 32″ Serie 2 solamente 179,99 euro anziché 279,99 euro grazie a un -36%. Non dimenticate che grazie ai due ingressi HDMI, è possibile collegare la TV via cavo o satellitare e la console per videogiochi.