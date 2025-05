Dell Inspiron 15 3530 a prezzo shock: costa meno di 500€ su Amazon

Il Dell Inspiron 15 3530 è un PC portatile che arriva sul mercato per rispondere alle esigenze di utenti che sono in cerca di un dispositivo da poter utilizzare giornalmente senza spendere troppo. Dispone di uno schermo 15.6″ FHD con 120Hz. Si tratta dunque di un device perfetto per l’uso quotidiano, contraddistinto da un design elegante.

Se siete in cerca di un nuovo PC da acquistare, adattabile a qualsiasi situazione, questo modello marchiato Dell è perfetto per voi. Non a caso, infatti, tra le tante caratteristiche che lo contraddistinguono vi è la capacità di adattare la gestione termica in modo intelligente tramite algoritmi avanzati, così da consentire un uso anche prolungato senza problemi.

Dell Inspiron 15 3530: imperdibile su Amazon

Amazon continua a scontare centinaia di prodotti presenti nel suo ricchissimo catalogo consentendo agli utenti di risparmiare rispetto ai prezzi di listino. Nel caso del Dell Inspiron 15 3530, oggi viene messo a disposizione uno sconto del 17%.

L’Inspiron 15 è un dispositivo non solamente elegante ma perfetto per l’utilizzo giornaliero e, dunque, per portare a termine qualunque tipo di progetto. Non a caso, grazie ai processori Intel di tredicesima generazione di cui è dotato è possibile portare rapidamente a termine qualsiasi attività.

Se siete appassionati di film e serie tv e adorate fare le maratone cinematografiche, questo Dell evita l’affaticamento degli occhi durante periodi di visione prolungati grazie al ComfortView, software che riduce le ormai note emissioni di luce blu. Infine, la funzione ExpressCharge riduce al minimo i tempi di carica: bastano infatti 60 minuti per raggiungere un livello di carica all’80%.

Non perdete altro tempo se volete acquistare questo modello Dell a un prezzo imperdibile: con lo sconto del 17% il modello Inspiron 15 costa solamente 499 euro anziché 599.