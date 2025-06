Windows 11 : crittografia post-quantistica integrata

La nuova build di Windows 11 introduce importanti novità in ambito sicurezza. Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l’integrazione dell’algoritmo ML-DSA (Machine Learning Digital Signature Algorithm). Questo nuovo sistema di firma digitale è stato progettato per resistere agli attacchi provenienti dai futuri computer quantistici, i quali rappresentano una minaccia concreta per gli attuali standard crittografici.

Microsoft ha implementato l’algoritmo ML-DSA all’interno delle principali API crittografiche del sistema operativo, ovvero NCrypt, Bcrypt e Crypt32. Questa integrazione consente di potenziare in modo significativo la sicurezza delle comunicazioni, dei certificati digitali e dei processi di autenticazione. L’annuncio ufficiale è avvenuto durante la conferenza Microsoft Build 2025, evento in cui l’azienda ha chiarito la propria strategia nel contrastare le minacce informatiche emergenti.

La build 27863 non si limita agli aspetti teorici della sicurezza, ma apporta anche correzioni pratiche che migliorano l’esperienza utente. È stato ad esempio risolto un errore che riguardava Windows Sandbox, il quale nella versione precedente falliva all’avvio.

Anche la libreria msftedit.dll è stata aggiornata. In passato, questa causava il crash di applicazioni come Sticky Notes e Dxdiag, soprattutto sui sistemi localizzati in lingue come l’arabo o l’ebraico. La correzione migliora la stabilità per un’ampia fascia di utenti internazionali.

Problemi ancora presenti non riguardanti la crittografia

Nonostante i numerosi miglioramenti, alcuni problemi rimangono irrisolti. Nei nuovi dispositivi Copilot+, l’aggiornamento tramite il canale Canary può causare la perdita dei metodi di autenticazione biometrici o del PIN. In tal caso, si presenta l’errore 0xd0000225, ma è comunque possibile reimpostare manualmente un nuovo PIN.

Alcuni utenti segnalano malfunzionamenti all’interno dell’Editor dei criteri di gruppo, e la barra delle applicazioni può mostrare la mancanza dell’effetto acrilico. Un altro bug ancora in fase di studio riguarda i dispositivi audio con campionamenti ad alta frequenza.

Anche alcune funzionalità del Task Manager non funzionano correttamente, come la ricerca e i filtri. In più su alcuni dispositivi compatibili, l’input da penna non viene riconosciuto.

